Yeni Gülen kanıtı Viber'den çıktı: Abi bozun namazı

ARAZİDE BULUNDU

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’nün sivil imamları olduğu belirtilen Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş, Akıncı Hava Üssü’nün yakınlarındaki arazide yakalanmıştı. Şüphelilerin yakalandığı arazide çok sayıda telefon ve dijital materyallere ulaşılmıştı.



Sivil imamların Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması sürerken incelemesi tamamlanan dijital materyallere ilişkin ilk rapor, 18 Haziran 2018 tarihinde tamamlanarak dava dosyasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Akıncı Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetine ilişkin devam eden soruşturmasına gönderildi. 354392063507746 IMEİ numaralı telefonun sivil imamlardan Kemal Batmaz’a, 355688079760651 IMEİ No’lu telefonun da Hakan Çiçek’e ait olduğu tespit edildi.



İKİ TELEFON DA İMAMLARIN

Batmaz’a ait telefonda Apple ID adresi olarak kemalbatmaz @icloud.com adresinin yazılı olduğu, takılı SIM kartın ise FETÖ ile bağlantısı nedeniyle kapatılan Kaynak Holding bünyesinde faaliyet yürüten Matris İnş. AŞ isimli şirket adına kayıtlı olduğu belirtildi. Raporda Çiçek’in Apple kimliği incelendiğinde suneyes34@gmail.com adresine kayıtlı olduğunun anlaşıldığı belirtildi. TEM Şube ve Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan raporda çarpıcı yazışmalara yer verildi.



GÜLEN’İ İSTEDİ

Raporda, Çiçek’in telefonundaki Viber programı üzerinden 15 Temmuz gecesi FETÖ liderinin yanındaki Esat Türkyolu ile haberleştiğinin tespit edildiği iddia edildi. Çiçek, saat 20:49:28’de darbe girişiminin başladığı saatlerde, Eczacı Abdi olarak kayıtlı olan ve Gülen’in günlük işlerini yürütmekle görevli Esat Türkyolu’na “Abim çok acil teli ver kendine” mesajı göndererek, telefonla görüşmek istediği belirlendi. Esat Türkyolu’nun 21:00:49’da “Buradayım” yanıtı verdiği anlatıldı.



BÜYÜK YEMİN ETTİNİZ Mİ

Akıncı Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetine katılan sanıkların yargılandığı davanın iddianamesinde sivil imamların 21 - 24 Haziran tarihinde ABD’de darbe girişimine ilişkin toplantı yaparak, uygulamaya geçmek için karar aldıkları iddia edilmişti. Türkyolu’nun “Bu sorunun ikinci adımı yok siz birkaç gün içinde büyük bir yemin ettiniz mi” diye sorduğu, Çiçek’in de “Bitince ara bi merak ettim ne dedi ki böyle düşündürdü” diye karşılık verdiği iddia ediliyor. Bunun üzerine Türkyolu, Çiçek’e Şura suresinin 227. ayetinin “Ancak iman edip yararlı işler yapanlar Allah’ı çok zikredip anarlar ve zulme maruz kaldıktan sonra haklarını savunanlar müstesna, zalimler de nasıl bir inkılap ile devrileceklerini öğrenir” mealini fotoğraf olarak gönderiyor.



Esat Türkyolu’nun Hakan Çiçek’e “Fetullah Gülen’in değişik bir inkılapla değişik bir inkılaba uğrayacaklarını öğrenecekler dediğini” söylediği iddiasına da yer verildi.



ERDOĞAN’IN KALDIĞI OTEL

Raporda, 358023072846108 IMEİ No’lu bir telefon daha olduğu ancak kullanıcısının tespit edilemediği belirtildi. İncelemede telefondan 15 Temmuz günü saat 17:26’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o gün kaldığı Grand Yazıcı Otel’in web sitesine bakılarak araştırma yapıldığı kaydedildi.