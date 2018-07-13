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    Yeni görüntüler ortaya çıktı... Villaya baskın anı

    Çetin AYDIN
    13.07.2018 - 18:34 | Son Güncelleme:

    Adnan Oktar’ın villasına ait baskın anlarının görüntüsü ortaya çıktı.Görüntülerde polis villanın kapsını kırarak içeri giriyor. Villanın içinde çok sayıda kişinin yere yatırılarak ellerine kelepçe takıldığı ve gözaltına alındığı görülüyor.

    Adnan Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Oktar'ın Kandilli'deki villasına baskın anı polis kamerasına yansıdı.

    Yeni görüntüler ortaya çıktı... Villaya baskın anı

    Özel harekat polisi desteğiyle villaya giren polisin içeridekileri gözaltına alması kameraya yansıyan görüntüler arasında.

    Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasına geçtiğimiz salı sabahı operasyon yapılmıştı. Operasyona ilişkin polis yeni görüntüler paylaştı.

    Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda ekiplerin villada bulunları gözaltına aldığı görüldü. Villanın bahçesinde incelemelerini sürdüren ekiplerin gözaltına alınan şüphelileri kelepçeleyerek yüzüstü yatırması da görüntülere yansıdı.

    Etiketler: Villa
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