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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)
07.02.2019 - 20:47, Son Güncelleme:

Yeni görüntüler ortaya çıktı... Şule Çet'in ölümünden 18 dakika sonra...

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Yeni görüntüler ortaya çıktı... Şule Çet'in ölümünden 18 dakika sonra...

ANKARA’da, cinsel saldırıya uğrayıp, plazanın 20’nci katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23) yaşamını yitirmesinin ardından plazadaki odada olayın hemen ardından polisin çekerek dava dosyasına giren görüntüler ortaya çıktı.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, geçen yıl 28 Mayıs tarihinde saat 03.50de Ankara’daki plazanın 20’nci katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili açılan davada, ’kasten öldürme’ ’cinsel saldırı’ ve ’hürriyetten yoksun bırakma’ suçlarından yargılanan sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33), dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Aksu, cinsel saldırı olmadığını, Şule Çet’in intihar ettiğini söylerken, sanık Akand da cinsel saldırı suçlamamasını kabul etmedi. Akand, Çet’in düştüğü saatlerde ise alkollü olduğunu ve uyuduğun iddia ederek olayın nasıl yaşandığını bilmediğini ileri sürdü.

LAVABODAKİ KAN MI?

Şule Çet’in ailesinin avukatları, mahkemedeki savunmalarında her iki sanığın da Şule Çet’e cinsel saldırıda bulunduklarını, daha sonra da Çet’in sanık Aksu tarafından plazanın 20’nci katından attığını ileri sürdü. Olaydan sonra da sanıkların büroda temizlik yaptıkları ve delilleri karartıklarını söyleyen avukatlar, soruşturmayı yürüten savcının ofiste yeterince inceleme yapmadığını ileri sürdü. Olay yerinden polis tarafından çekilen görüntüler de lavaboda gözüken kırmızı lekelerin kan olduğunu iddia eden avukatlar, ilk incelemede savcının buradan örnek almadığını iddia etti.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ GÖRÜNTÜLER DE ORTAYA KOYDU

Çet’in ailesinin avukatları savunmalarda olaydan sonra ısrarla ofiste temizlik yapıldığını ve içki şişelerinin toplandığını, bardakların da yıkandığını söyledi. Sanık Çağatay Aksu, bardakları yıkadığını kabul etti; ancak temizliği olaydan önce yaptığını söyledi.

Diğer sanık Berk Akand ise Aksu’nun ifadesinin aksine, uyuduğu sırada bardak yıkama sesi duyduğunu, daha sonra da Aksu’nun kendisini kaldırarak, "Şule gitti, kalk biz de gidiyoruz" dediğini söyledi.

İfadelerde bir başka çelişki ise Aksu’nun yakın arkadaşı ve ofisin sahibi tanık Mustafa A.’ın ifadelerinde ortaya çıktı. Tanık Mustafa A., avukatların soruları üzerine, "Olaydan sonra ofise girdiğimde bardaklar yıkanmış ve mutfak taşının üzerindeki sarı bezin üzerinde duruyorlardı" dedi.

Ancak olayın hemen ardından odada inceleme yapan polisin çekip dava dosyasına giren görüntülerde, sarı bezin üzerinin boş olduğu görüldü.

ÇET’İN ÇANTA VE GİYSİSİ DE GÖRÜNTÜLERDE

Çekilin görüntülerde Şule Çet’in çantası ve montunun da odada olduğu görüldü. Ayrıca Şule Çet’in düştüğü camın önündeki sehpa ve tavla da görüntülerde yer aldı.

Sanık Çağatay Aksu ifadesinde Çet’i pencereden sarktığı sırada çekmek için uğraştığını; başarılı olamadığını iddia etmişti. Pencerenin önündeki sehpanın ve tavlanın bozulmadan duran görüntüsü de görüntüde dikkat çekti.

ASANSÖRDE YAŞANANLAR

Öte yandan, olayın yaşandığı plazadaki güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler dava dosyasına delil olarak girdi. Asansörün bulunduğu koridordaki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sanıkların olayın yaşandığı saatten 18 dakika sonra koridora çıktığı görülüyor. Yerde oturan kişinin sanık Berk Akand, diğerinin ise Çağatay Aksu olduğu görülüyor. Alkollü olduğu iddia edilen Akand'ın yürümekte zorluk çektiği ve dengesiz bir şekilde sağa sola yürüdüğü anbean kaydedildi. Ayrıca, sanık Akand'ın diğer sanık Aksu ile tartıştığı da görüntülere yansıdı.

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