Yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş
Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın son anlarını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.
A Haber’in ulaştığı görüntülerde Cemal Kaşıkçı ve evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısı Hatice Cengiz görülüyor. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre Kaşıkçı ve Cengiz evlendikten sonra oturacakları Topkapı’daki siteden çıkıyor.
Suudi Arabistan konsolosluğuna girmeden 1 saat öncesine ait görüntülerde Cemal Kaşıkçı nişanlısıyla beraber caddenin karşısına geçerek kameranın görüş alanından çıkıyor.
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