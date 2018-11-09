Yeni görev
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na atandı. Büyükelçi de olan Kalın’ın Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevini sürdüreceği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçişle birlikte Cumhurbaşkanlığı’ndaki görev değişiklikleri devam ediyor. Kapanan Genel Sekreterlik yerine kurulan İdari İşler Başkanlığı’na, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı atanmıştı. Erdoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Kalın’ı ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na atadı. Kalın’ın Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevini sürdüreceği belirtildi.
Erdoğan başkanlığında geçen hafta Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısı düzenlenmişti. Kalın, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekilliği’ne getirilmişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan diğer isim ise İsrafil Kışla oldu. 24. dönemde AK Parti Artvin Milletvekili olan Kışla, Kuveyt Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliği yaptı. Kışla, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.
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