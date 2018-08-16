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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
16.08.2018 - 20:38, Son Güncelleme:

Yeni gelişme... Ve dava dosyasına da girdi

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Yeni gelişme... Ve dava dosyasına da girdi

Geçen yıl yaşamını yitiren dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun, kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davası gereğince mezarından alınan örneklere ilişkin hazırlanan DNA raporu dava dosyasına girdi.

Japon Sekai Mori'nin, geçen yıl yaşamını yitiren Süleymanoğlu'nun babası olduğunu iddia ederek Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkemenin, Süleymanoğlu'nun, Mori'nin babası olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan isteği DNA raporu dava dosyasına ulaştı.
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nce hazırlanan ve Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanı Aybars Türker, uzman biyologlar Sevgi Şentürk ve Fazilet Bayrak ile biyolog Hakan Uygun tarafından hazırlanan raporda, davacı Sekai Mori ve davacının annesi Kiyoki Mori'nin gerekli örneklerinin kurumca alınarak muhafaza edildiği belirtildi.

MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Mahkeme tarafından 4 Temmuz 2018'de Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'nda gerçekleştirilen feth-i kabir işlemlerinde Adli Tıp Doktoru Hilmi Kasar tarafından müteveffa Naim Süleymanoğlu'nun vücudundan örnekler alındığı kaydedilen raporda, bunların davacıların örnekleriyle karşılaştırıldığı bilgisine yer verildi.
Raporun sonuç bölümünde DNA profili karşılaştırmalarının neticesinde, Naim Süleymanoğlu'nun Sekai Mori için babalık indeksinin hesaplandığı, kemik ve diş örnekleri ile çalışılan Süleymanoğlu'nun yüzde 99,99 ihtimalle Mori'nin babası olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Hazırlanan rapor, Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'ne gönderildi.

Naim Süleymanoğlu’nun kayıp kızı ile ilgili tartışmaları bitirecek rapor
Naim Süleymanoğlu’nun 'kayıp kızı' ile ilgili tartışmaları bitirecek rapor
 

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