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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
12.08.2018 - 09:37, Son Güncelleme:

Yeni evli çiftin kâbusu oldu! Yargıtay'dan emsal olacak karar

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Yeni evli çiftin kâbusu oldu! Yargıtay'dan emsal olacak karar
Fotoğraf: Arşiv

Düğün merasiminde çekilen kamera kayıtlarının bozuk olduğunu gören gelin ve damat büyük şok yaşadı. Çift bu durumu mahkemeye götürdü. Mahkeme heyeti, çifte 2 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Devreye giren Yargıtay, 2 bin liralık tazminatın az olduğuna karar verdi.

Yıllardır hayallerini süsleyen düğünleri için bir fotoğraf şirketiyle anlaşan çift, balayı sonrası televizyon başına geçince büyük şok yaşadı. Düğün merasimine ait görüntülerin bozuk olmasıyla sarsılan çift, 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin yolunu tuttu. M. ve N. Aler, sözleşmeye göre bin 900 TL çekim bedelini ödediklerini, ancak sözleşme kapsamındaki video çekimlerinin bozuk, izlenemez olduğunu dile getirdi.

Davacı çift, tekrar yaşanması mümkün olmayan bu özel günün kaydedilememesi sebebiyle duyulan üzüntünün yol açtığı manevi zarara karşılık toplam 20 bin TL'nin davalılardan tahsilini istedi. Mahkeme, çifte 2 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Kararı, davacı çift temyiz etti.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Yargıtay kararında, "Nikâh merasimi için yapılan salon kiralama sözleşmesinde, kamera çekimi işinin de ücrete dahil olduğu, alınan bilirkişi raporuna göre kamera kayıtlarının eserin reddini gerektirecek ölçüde ayıplı olduğu anlaşılmaktadır. Davalıların sözleşmeye aykırı olarak, gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek düğünün görüntülerinin kaydını sağlayamadıkları sabittir. Nikâh, düğün gibi özel öneme sahip, insan hayatında genellikle bir kez yaşanan telafisi mümkün olmayan, önemli günlerin belgelenememiş olmasının, gelin ve damat, hatta yakınları için hayat boyu üzüntü kaynağı olacağı tartışmasızdır. Dava konusu olayın gelişimi, olay tarihi ve yukarıdaki ilkeler gözetildiğinde davacılar yararına takdir olunan biner TL manevi tazminat azdır. Daha uygun bir manevi tazminat takdiri gerekir. Açıklanan sebeplerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davacılar yararına bozulmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.

Geçen günlerde Yargıtay kararının ulaştığı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı yeniden görecek.

 

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