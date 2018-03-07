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    Yeni evli çiftin altınları çalıp kaçtı

    İHA
    07.03.2018 - 13:23 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’da bir hırsız, yeni evli çiftin altınlarını gündüz vakti çalarak kaçtı.

    Hırsızlık olayı Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi'nde yaşandı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, yeni evlenen Yakup D.’nin evine girdi. Kimse evde olmadığı sırada telefonla konuşuyormuş gibi yapıp apartmanın önüne gelen şahıs, bir süre çevreyi gözetleyip apartmana girdikten sonra dairenin kapısını açarak eve girdi.

    Yeni evlenen çiftin düğünde takılan yaklaşık 30 bin lira değerindeki altınlarını çalan hırsız, kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızın evin önüne gelmesi ve altınları aldıktan sonra kaçarak bir sokağa girip gözden kaybolması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelisi yakalamak için çalışma başlattı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Etiketler: Şanlıurfa , Evlilik , Altın , hırsızlık , gündem
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