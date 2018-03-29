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    Yeni evli çift gözünü açtığında şoke oldu... Yatak odasında burun buruna

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 17:24 | Son Güncelleme:

    Bursa'da yeni evlenen çiftin evine giren hırsızlar, 10 bin liralık altın çaldı. Sese uyanan genç çift gözlerini açtığında hırsızla burun buruna geldi. Altınları alan hırsız hızla balkondan atlayarak kaçtı. Şok geçiren evli çift 155'i arayarak ihbarda bulundu.


    Bursa'da yeni evlenen çiftin evine giren hırsızlar, 10 bin liralık altın çaldı.

    Sese uyanan çift karşısında hırsızı gördü
    Olay Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler mahallesinde meydana geldi. 2. kattaki dairenin balkon kapısını açarak içeriye giren hırsız yeni evli çiftin uyuduğu sırada yatak odasına girip çekmeceleri kurcalamaya başladı. Sese uyanan genç çift gözlerini açtığında hırsızla burun buruna geldi. Altınları alan hırsız hızla balkondan atlayarak kaçtı. Şok geçiren evli çift 155'i arayarak ihbarda bulundu.

    Olay yerine gelen ekipler verilen eşkal doğrultusunda arama çalışması başlattı. S.M. olduğu belirlenen zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında 1 adet tam altın ve 180 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şahıs tutuklandı.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , yeni evli çift , soygun , gündem
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