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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.12.2018 - 18:35, Son Güncelleme:

Yeni evlenenlere devlet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Çeyiz parası başvurusu

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Yeni evlenenlere devlet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Çeyiz parası başvurusu

Yeni evlenenlere devlet yardımı başvurusunun nasıl yapılacağı binlerce evlenme hazırlığındaki çift tarafından merakla sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Evlendiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bu ödeneğe başvurmayanlar, devlet tarafından haklarını kaybediyorlar. Çeyiz parası almak isteyen vatandaşlar, devlet desteği başvurusunun nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, yeni evlenenlere devlet yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Halk arasında çeyiz parası olarak adlandırılan evlenme yardımı kısaca, SGK'dan aldığı aylık evlilik nedeniyle kesilen yetim kız çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere devlet tarafından aldıkları aylığın iki yıllık tutarı şeklinde tahsis edilen ödenektir. Peşin olarak ödenen evlenme yardımı almak isteyenlerin öncelikle beyanda bulunmaları gerekmektedir. Yetim aylığı alan kız çocuklarının evlenmeleri durumunda bu aylıkları kesilir.

EVLENME YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

Anne veya babasının vefatı sonucunda onlardan ölüm- yetim aylığı alan kız çocukları evlenme yardımından yararlanabilir. Aynı durumda olan erkek çocuklarının böyle bir hakkı yoktur.

Evlenme ödeneğine başvuruda bulunmak isteyen kız çocukları için yetim aylığı alma koşulu vardır. Yalnızca kızlara verilen evlenme yardımı, işten ayrılan ve yetim aylığı alanlara da verilebilir.

Çeyiz parası almak isteyenlerin eğer 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında hak sahibi olma durumları varsa başvurularını SGK Merkez Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri'ne yapmaları gerekir.

Kısaca ödeneği almanın iki koşulu vardır; birincisi anne veya babadan ölüm-yetim aylığı almak ve ikincisi ise bu aylığı alırken evlenmiş olmaktır.

Bu konuda sıkça sorulan sorulardan biri de dul kimselerin evlenme yardımından yararlanma durumudur. İkinci evliliğini yapacak olan kişilerin bu yardımı alması söz konusu değildir.

Evlenme yardımı almak için belirtilen herhangi bir yaş sınırı yoktur. Bazı yayın organlarında yer alan 25 yaş sınırı uygulaması gerçeği yansıtmamaktadır. Evlenme aylığı alabilmekteki temel esas ilk defa evlenmiş olmaktır.

ÇEYİZ PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evlenme yardımı almak isteyen kişilerin mutlak surette başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Evlendiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bu ödeneğe başvurmayanlar, haklarını kesin olarak kaybederler.

Çeyiz parası için başvuruda bulunacakların, SGK İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda hak sahiplerinden çeyiz parası başvuru dilekçesi (Evlenme Ödeneği Talep Dilekçesi) istenir. şayet yapılan evlilik henüz nüfus kütüğüne işlenmediyse, başvuruda evlilik cüzdanı da istenir. Evlilik nüfus kütüğüne işlendiyse evlilik cüzdanına gerek yoktur, başvuruda talep dilekçesi yeterli olur.

2018 ÇEYİZ PARASI NE KADAR?

Evlenme yardımı tutarı, başvuruda bulunan kişinin aldığı yetim aylığına göre hesaplanır. Hesaplama şu şekildedir; en son alınan yetim aylığının iki yıllık tutarı yani bir aylığın 24 katı hesaplanır. Yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan tutar bir defalığına ve peşin olarak ödenir. Bu durumda örnek vermek gerekirse; 500 lira ölüm aylığı alan kıza 12 bin lira tutarında çeyiz parası verilir.

Çeyiz parasının nereye yatırılacağı ve hangi bankadan alınacağı sıkça sorulan sorulardan biri. Evlenme aylığı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Ziraat Bankası'na yatırılır. Şahsi hesabı olanlar kendi hesaplarından tahsil ederken; olmayanlar vezneden TC. kimlik numarası aracılığı ile alabilmektedir.

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