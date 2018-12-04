‘Yeni entrikalar peşindeler’
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Cumhur İttifakı’nın yerel seçimler için de gündeme gelmiş olmasından telaşa kapılan malum çevreler bu kez yeni entrikalar peşinde koşmaya başlamış, nevzuhur karalama kampanyalarına start vermişlerdir” dedi.
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada “Cumhur İttifakı Anayasa ve yasalara uygun bir siyasi işbirliği olarak vücuda gelmiştir. Arkasında da demokratik meşruiyetini sağlamlaştıran güçlü bir halk desteği vardır” ifadelerini kullandı.
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