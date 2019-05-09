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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ - Erdinç ÇELİKKAN - ANKARA
09.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yeni ekiple yeni kampanya

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Yeni ekiple yeni kampanya

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal ederek 23 Haziran’da yenileme kararının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul’da düzenlenen toplantıda, 31 Mart’taki seçimlerde görev alan ekipten farklı bir ekip kurulması ve yeni kampanya hazırlanması kararı alındı. Hedef, sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmen. Erdoğan, “Eskort ve korumalarla, vatandaşla aranıza duvar örmeyin. 7-24 çalışacağız, gönüllere dokunacağız, birlikte hareket edin” talimatı verdi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, önceki gün partisinin Ankara’daki grup toplantısının ardından İstanbul’a giderek AK Parti İl Başkanlığı’nda kurmaylarıyla bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul adayı Binali Yıldırım ve parti yönetiminden bazı isimlerin katıldığı toplantı 2 saat sürdü. Toplantıda 31 Mart seçimlerinden farklı olarak seçim çalışmalarını genel merkezin yürüteceği vurgulandı. Buna göre İstanbul’da Seçim Koordinasyon Merkezi’nin başkanı olarak görevlendirilen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un yardımcısının İstanbul milletvekili Abdullah Güler olması kararı alındı.

Yeni ekiple yeni kampanya

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, önceki gün Ankara’dan İstanbul’a dönüşte ilk durağı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olmuştu. Erdoğan burada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul adayı Binali Yıldırım ve parti yöneticileriyle 2 saat süren toplantıda bir araya gelmişti.

Yeni ekiple yeni kampanya

 DANIŞMANLARA UYARI

Genel merkez, teşkilat ve adayın koordineli çalışmasının önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 23 Haziran’da teşkilata tam koordinasyon ve uyum uyarısında bulunduğu da belirtildi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verdiği kararın vatandaşlara iyi anlatılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, “Eskort ve korumalarla vatandaş ile aranıza duvar örmeyin. 7-24 çalışacağız, gönüllere dokunacağız, birlikte hareket edin” dedi. Erdoğan, İstanbul’a giderken Meclis’ten çıkışı sırasında da danışmanlarına, “Havalimanına giderken arkamızda sayısız araç oluyor. Danışmanların her biri ayrı ayrı araçlara binerek eskort kullanmasın. Herkes iki minibüste olsun” diyerek uyarıda bulundu.

YÜZDE 70’İ AK PARTİ SEÇMENİ

Toplantıda Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından genel merkez yönetiminin, sandığa gitmeyen ve kararsız seçmenlerle ilgili yaptığı yeni hesaplama da paylaşıldı. Buna göre yüzde 5 sandığa gitmeyen ve yüzde 8 kararsız seçmen var ve bunların yüzde 70’lik bölümünün AK Parti seçmeni olduğu belirtiliyor. Bu nedenle AK Parti öncelikle sandığa gitmeyen 1.7 milyon seçmen için özel bir çalışma hazırlayacak. Kararsız ve sandığa gitmeyen seçmeni ikna için kapı kapı dolaşılacak ve söylem dili yumuşatılacak. Seçim sonrası parti anket yaparak vatandaşa “Neden sandığa gitmediniz”, “Kime oy verdiniz” sorularını sormuştu. Bu soruların yanıtı da göz önüne alınarak yeni bir kampanya oluşturulacak.
AK Parti yeni reklam ve kampanya için hazırlığa başlayacak. Ayrıca İstanbul’da tamamlanmayan metro hattı gibi projelere öncelik verilecek ve İstanbul’un kültür şehri olduğu anlatılacak. İstanbul’da ilk kez oy kullanacak 18 yaşındaki genç seçmen için de bir çalışma yapılacak.

PROJELERE AĞIRLIK VERİLECEK

Kampanya boyunca ilçelere ve İstanbul’a dönük projelere de ağırlık verilecek. Erdoğan, önümüzdeki günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşmesinde ise İstanbul’daki ortak miting tarihini netleştirerek, cumhur ittifakının uyum ve koordinasyona azami dikkat gösterilecek, kampanya stratejisine son şeklini verecek.

KUCAKLAYICI VE KAPSAYICI DİL

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, seçimlere kadar rutin programları dışında tüm mesaisini İstanbul’a ayıracak. AK Parti, seçime kadar geçecek sürede tüm kesimlere hitap edecek daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir dil kullanacak. Erdoğan, ramazan ayı boyunca iftar programları ve ev ziyaretleri yapacak. Ramazan Bayramı’nın ardından ise İstanbul’un 39 ilçesinde ‘genel seçim’ havasında kampanya yürütülecek. Erdoğan’ın bu kapsamda 39 ilçenin tamamında miting yapması, mesajlarının sosyal medya üzerinden genç seçmene ulaştırılması ve televizyon programlarına katılarak yeni söylemlerin halka anlatılması planlanıyor.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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