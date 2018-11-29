Yeni dönemin ilk fezlekeleri
Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yeni dönemin ilk fezlekeleri Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
21 milletvekiline ait 43 dosya arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın dosyaları da bulunuyor. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sevk edilen diğer milletvekillerine ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri şöyle:
CHP: Grup Başkanvekili Özgür Özel, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal.
HDP: Batman Milletvekili Feleknas Uca, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul.
Meclise gönderilen fezlekeler arasında Kılıçdaroğlu’nun 3 dosyası yer alırken; Uca’nın 9, Taşçıer ve Öztürk’ün 4’er, Başaran’ın 3, Taşdemir, Demir, Erdoğmuş ve Erdoğdu’nun 2’şer fezlekesi bulunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle