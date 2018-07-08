Yeni dönem yeni Meclis



24 Haziran seçimlerinden sonra oluşan 600 milletvekilli yeni Meclis dün açıldı. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla Durmuş Yılmaz’ın yönettiği tören sırasında Başkanlık Divanı’nda Meclis’in en genç milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören öncesinde milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokartlar bırakıldı.



596 ŞAŞIRTTI

TBMM resmi sitesinde 600 milletvekili sayısının 596 olarak gösterilmesi dikkat çekti. TBMM yöneticileri, henüz kayıt yaptırmayan 4 milletvekili nedeniyle sistemde milletvekili sayısının eksik göründüğünü dile getirdi.



Tutuklu olan CHP’li Enis Berberoğlu ve HDP’li Leyla Güven ile sağlık sorunları nedeniyle hastanede bulunan CHP milletvekili Deniz Baykal da yemin edemedi.

Yemin törenine 4 eksikle başlayan Meclis’te, gün içinde bu milletvekilleri de kayıt yaptırdı. Dün kayıt yaptıranlar arasında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da yer aldı.



BBP Mustafa Destici AK Parti’den, Saadet Partili Cihangir İslam ile Abdülkadir Karaduman da CHP’den istifa ederek partilerine geçti. AK Parti’nin milletvekili sayısı 294’e, CHP’nin milletvekili sayısı da 144’e düştü. İYİ Parti listesinden seçilen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ise İYİ Parti’de kaldı.



Milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkması nedeniyle bazı milletvekilleri ayakta kaldı. Bazıları da komisyon sıralarına oturdu.





KAHRAMAN GÖREVİ DEVRETTİ: TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yemin töreni öncesinde görevini Geçici Başkan Durmuş Yılmaz’a devretti. Yılmaz, devir teslim töreninde, “Sonuç itibarıyla iktidarlar sandıkta el değiştirirler. Fakat sandık demokrasinin tamamı değildir. Sandığın ötesinde de demokrasi vardır” derken, Kahraman da “Demokrasinin kalbi seçimdir. Seçimsiz, öyle darbelerle marbelerle olmaz. Her şey değildir seçim ve sandık. Ama kalp olmadan da hiçbir şey olmaz. Sandık elzem” diye konuştu. Devir teslimin ardından TBMM Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM’de ilk yemini Geçici Başkan Durmuş Yılmaz yaptı. Yılmaz, Başkanlık kürsüsünde ayağa kalkarak yemin metnini okudu. Yılmaz, açış konuşmasını ise geçirdiği kaza nedeniyle oturarak yapmak zorunda olduğunu söyledi.



YEMİN ÖNCESİ MİNİ ZİRVE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan grup toplantısından sonra TBMM’de kalarak Başbakan Binali Yıldırım ve bazı bakanlarla toplantı yaptı.



Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde çıkarılacak KHK’larla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. AK Parti’nin TBMM Başkan adayı olan Binali Yıldırım da yemin töreninden önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



Yemin töreni için Genel Kurul’daki özel locasına saat 13.57’de gelen Erdoğan’ı AK Partili milletvekilleri ayakta alkışladı. Yemin törenini bir süre izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara milletvekillerinin yemini öncesinde Atatürk için yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra Meclis’ten ayrıldı.





DEVLETİN ZİRVESİ İZLEDİ: Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, YSK Başkanı Sadi Güven, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ile yabancı misyon temsilcileri de yemin törenini izledi.



Yeni milletvekilleri kadar, aileleri ve yakınlarının heyecanı da dikkat çekti. Bazı vekil yakınlarının çocuk pusetiyle kulise geldikleri, çocukların yorgun düşüp koltuklarda uyuduğu görüldü.



Yeminde ise engelli vekillere öncelik tanındı. HDP Milletvekili Musa Piroğlu, kürsünün yanına yerleştirilen rampadan tekerlekli sandalyesiyle çıkarak yemin etti. Ardından da AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç yemin etti. AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, yemini eksik okuduğu için tekrarlamak zorunda kaldı. CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal yemini yanlış okuyunca dört kez tekrar etmek zorunda kaldı. Ünsal, gözünde sorun olduğunu söyledi.





METİN GÖKTEPE'Lİ ROZET: HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, yemin törenine milletvekili rozeti yerine Metin Göktepe ve annesi Fadime Göktepe’nin resmedildiği rozetle katıldı.



KABİNEYİ KONUŞTULAR

Yemin töreni boyunca AK Parti kulislerinde en çok konuşulan konu, partinin yeni grup yönetimine seçilen isimler ile yeni kabinede ‘milletvekillerinin olup olmayacağı’ oldu. Erdoğan’ın ‘ters köşe’ esprisiyle dile getirdiği “Meclis’ten de olabilir” sözleri, milletvekillerinden bakan olacağına ilişkin yorumların artmasına neden olurken, bazı parti yöneticileri de bu konuda değişiklik olmadığını savundu. Grup yönetimine seçilen isimleri zayıf bulanlar ve partinin ağır toplarına yer verilmemesini eleştireler de oldu.





7 aylık hamile olan CHP Ankara milletvekili Gamze Taşçıer yemin etti.





OĞULLARA DESTEK: Töreni izleyenler arasında oğulları AK Parti’den vekil olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da yer aldı.

