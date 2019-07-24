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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
24.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni dönem stratejisi

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Yeni dönem stratejisi

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, yenilenen İstanbul seçimlerinin ardından 31 Mart sonuçlarını AK Parti’nin 81 il başkanıyla değerlendirecek.

Yerel seçimin ardından parti organlarıyla ve milletvekilleriyle sonuçları tüm yönleriyle istişare eden Erdoğan, cuma günü sahadaki sonuçları Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında teşkilatla ve il belediye başkanlarıyla analiz edecek. Seçim sürecinden sonra teşkilatta ve kabinede değişim yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK ve MKYK’da AK Partili milletvekilleriyle 4 grup halinde bir araya gelmiş, sonuçlarla ilgili sahadan gelen talepleri ve şikayetleri dinleme olanağı bulmuştu.

İLK ZİYARET RİZE’YE

Erdoğan’ın bir süre ara verdiği parti mesaisine il başkanlarıyla başlaması öngörülüyor. Erdoğan’ın toplantıda il başkanlarına ve AK Parti’nin elindeki 39 ilin belediye başkanına yeni dönem stratejisine ilişkin mesajlar vererek uyarılarda bulunması bekleniyor. Erdoğan’ın 31 Mart seçimlerinden sonra partinin tüm organlarıyla görüşme trafiğinin ardından seçimlerde cumhur ittifakına en yüksek oyu veren il ve ilçelere teşekkür turuna çıkması planlanıyor. Erdoğan’ın ilk ziyaret edeceği ilin AK Parti’ye yüzde 72 ile 31 Mart seçimlerinde en yüksek oyun çıktığı baba ocağı Rize olacağı belirtiliyor. Erdoğan, Kurban Bayramı’nın ardından yoğunlaşacak teşekkür turu kapsamında başta AK Parti’ye yüzde 50’nin üzerinde oy veren Trabzon, Kayseri, Konya, Erzurum, Şanlıurfa gibi büyükşehirlere gidecek. Erdoğan’ın, cumhur ittifakının yüzde 85 oy oranına ulaştığı Kırıkkale’nin Delice ilçesine gitmesi de öngörülüyor. 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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