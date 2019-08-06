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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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NURAY BABACAN - ANKARA
06.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni dönem öncelikleri

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Yeni dönem öncelikleri

İktidar partisinde yerel seçimlerin ardından beklenen politika değişikliğinin birden fazla ayağı bulunuyor. Kamuoyunun daha çok kabine ve parti yönetimindeki değişiklik üzerinden tartıştığı bu çalışmanın, ‘öncelikli yasalar, politika değişikliği ve yeni iletişim anlayışı’ gibi farklı başlıkları bulunuyor.

SİYASAL SİSTEM DOKUNUŞU

Parti kurmaylarının önümüzdeki aylarda daha net görüneceğini söylediği yeni stratejide, TBMM önemli rol üstlenecek. Bu planlamanın bir ayağını, TBMM’nin yeni yasama döneminde çıkaracağı yasalar oluşturuyor. Yasalaşması geciktiği için tepki çeken düzenlemelerden biri, Yargı Reformu. Reform, hem yargılama sisteminde yapacağı değişiklikler hem de infaz yasalarında uygulanacak yeni indirimler nedeniyle iki ayrı açıdan önem taşıyor. Bu çalışmanın, TBMM’nin ilk yasama konusu olması bekleniyor.

Yeni dönemde, ekonomiye ilişkin bazı yapısal düzenlemeler de ihtiyaca göre Meclis’in gündemine gelecek. Ayrıca, Siyasi Partiler ve Seçim Yasası’ndaki değişiklikler de acil olmamakla birlikte gündem oluşturacak. Yerel ittifak düzenlemesinin yasaya taşınması, seçimlerde dar bölge-daraltılmış bölge uygulamasına geçilmesi ve baraj sisteminin değiştirilmesi gibi konular da AK Parti kurmaylarının masasında bulunuyor.

DÖRT TANIM ÇALIŞMASI

Parti, ‘uzaklaştığı’ eleştirilere hedef olduğu, ‘reformcu, demokrat, kapsayıcı siyaset ve yerli-milli söylem’ başlıklarında da çalışma yapacak. Bu çalışma, yeni oluşumlar nedeniyle taban kaymasını önleme çabası olarak da yorumlanıyor. Parti kurmayları, bu söylemlerinin içini dolduracak adımlar atılacağını ifade ederken, “Bu aslında, partinin vidalarını sıkıştırarak, yola devam etmek anlamına geliyor” değerlendirmesi yaptılar.

UZAKLAŞAN SEÇMEN

AK Parti kurmayları, yerel seçimlerden çıkan sonuçları analiz ettiklerini ve bazı kesimlerle sorunlu olan ilişkilerin yeniden kurulması gerektiğini de belirttiler. Bu çerçevede, partiden uzaklaşan Kürt seçmeni yeniden kazanmak için seçim dönemlerinde yoğunlaştırılan, ancak normal gündemde gevşeyen ilişki biçiminden vazgeçilecek. Ayrıca, kentli milliyetçilerin partiye kazandırılması sağlanacak. AK Parti kurmayları, daha çok İYİ Parti’yi tercih eden bu seçmene gözünü dikmiş durumda. Parti yönetimi, kendini demokrat olarak tanımlayan liberal tabanı yeniden kazanmak için de arayış içerisinde.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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