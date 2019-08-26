Yeni dönem KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurt başvuru işlemlerinde sona gelindi. Gözler şimdi burs ve kredi başvuru işlemlerinin başlayacağı tarihlerde. Bu yıl eğitime başlayacak yüz binlerce lisans ve ön lisans öğrencisi, KYK'nın burs ve krediler için başvuru sürecini ne zaman başlatacağını öğrenmek istiyor. Peki, KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK burs ve kredi başvuruları, bu yıl ilk kez üniversiteli olan pek çok öğrencinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Eğitim alacakları süre boyunca KYK'dan maddi destek almak isteyen gençler, burs ve krediler için başvuruların hangi tarihlerde alınacağını öğrenmek istiyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
2019-2020 eğitim dönemi için kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.
KATKI KREDİSİ NEDİR ?
Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.
Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.
Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
KYK bursu almaya hak kazanamayan öğrencilere burs yerine kredi veriliyor. İşte, KYK öğrenim kredi hakkında detaylar;
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
BURS İMKANINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
BU KİŞİLER ÖNCELİKLİ OLACAK
KYK'ya burs başvurusu yapan bazı kişilerin diğer vatandaşlara göre önceliği bulunuyor. İşte, burs almada önceliği olan kişiler;
Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.
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