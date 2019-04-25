Yeni doğum yapan veya emziren kadın (anne) oruç tutabilir mi?
2019 yılı Ramazan ayı öncesinde pek çok soru yeniden gündeme geldi, en çok merak edilen konulardan biri de emziren kadınlara ilişkin oldu. Yakın zaman önce doğum yapan ve bebek emziren anneler, oruç ibadetini gerçekleştirmenin önünde bir engel olup olmadığını merak ediyor. Peki, emziren kadın (anne) oruç tutabilir mi?
Kimler oruç tutmayabilir? Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri de bu soru oldu. Özellikle kısa bir süre sonra doğum yapacak olan veya emzirme döneminde olan anneler, oruç ibadeti konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Peki, diyanet bu konuda ne söylüyor, yeni doğum yapan veya emziren kadın (anne) oruç tutabilir mi?
Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de bebek emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12). Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler.
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