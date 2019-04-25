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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.04.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Yeni doğum yapan veya emziren kadın (anne) oruç tutabilir mi?

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Yeni doğum yapan veya emziren kadın (anne) oruç tutabilir mi?

2019 yılı Ramazan ayı öncesinde pek çok soru yeniden gündeme geldi, en çok merak edilen konulardan biri de emziren kadınlara ilişkin oldu. Yakın zaman önce doğum yapan ve bebek emziren anneler, oruç ibadetini gerçekleştirmenin önünde bir engel olup olmadığını merak ediyor. Peki, emziren kadın (anne) oruç tutabilir mi?

Kimler oruç tutmayabilir? Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri de bu soru oldu. Özellikle kısa bir süre sonra doğum yapacak olan veya emzirme döneminde olan anneler, oruç ibadeti konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Peki, diyanet bu konuda ne söylüyor, yeni doğum yapan veya emziren kadın (anne) oruç tutabilir mi?

Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de bebek emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12). Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler.

 

 

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