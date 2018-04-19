Yeni doğan çocuk için nüfus kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Doğum olayı sağlık kuruluşunca düzenlenen resmi belge veya rapor ile bildirilir. Bildirim sırasında çocuğun baba ve anasının nüfus cüzdanı ile doğuma ait resmi belge ve raporlar memura verilir.

Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılır. Her sözlü beyanda mülki idare amirinin emri ile beyanların doğruluğunun araştırılması zorunludur.

Çocuk doğum tarihinden itibaren ne kadar sürede kütüklere kayıt ettirilmelidir?

​Her doğum olayının, doğumun olduğu tarihten başlayarak yurt içinde otuzgün içinde nüfus memuruna, yurt dışında atmış gün içinde başkonsolosluklara bildirilmesi zorunludur.​

Çocuğum evde doğdu ve doğum raporu yok. Ne yapmam gerekiyor?

Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılır. Her sözlü beyanda mülki idare amirinin emri ile beyanların doğruluğunun araştırılması zorunludur.

Yurtdışında doğan çocuğumu nüfus kütüklerine tescil ettirmek için ne yapmam gerekiyor?

​Yurt dışında en yakın Türk Başkonsolosluklarına, yurt içinde nüfus idarelerine başvurmaları gerekir.

Doğum yeri olarak nereler yazılır?

​Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince, doğum bildirimi için müracaat edenlerin köyde ve ilçede doğan çocuklarının doğum yeri olarak doğum tutanağına sadece ilçe adı yazılır. İlin merkez ilçesine bağlı köy ve mahallelerde doğmuş olanların doğum yeri il adı, büyükşehir statüsünde olan illerde merkez ilçe bulunmaması halinde doğum olayının olduğu ilçe adı, merkez ilçe var ise il adı, doğum yeri köy adı olarak yazılmış olanların kayıtları olduğu gibi muhafaza edilir. Ancak ilgilinin talebi halinde doğum yeri ilçe adı yazılmak suretiyle tamamlanır.

Çocuğuma vermiş olduğum ismi değiştirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

​4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 27 nci maddesi gereğince isim düzeltme yetkisi mahkemenin takdirindedir.

Çocuğuma isim verirken çok fazla sayıda isim verdiğimde isim kısaltması yapabilir miyim?

​Çocuklara konulacak adın, onu toplum içinde tanıtacak ve diğer bireylerden ayırmaya yarayacak şekilde bir sözcükten oluşması gerektiğinden, herhangi bir harfin tek başına çocuklara ad olarak verilmesi mümkün değildir. Konulan adlarda herhangi bir kısaltma yapılmadan doğum tutanaklarına geçirilmektedir.