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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.10.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Yeni doğan bebeğini apartman boşluğuna atmıştı! Kan donduran ifadeler

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Yeni doğan bebeğini apartman boşluğuna atmıştı! Kan donduran ifadeler

Çorum'un Çöplü mahallesinde evinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeğini apartman boşluğuna atarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan 19 yaşındaki sanığın yargılanmasına başlandı. Genç kadın savunmasında kan donduran ifadelere yer verdi: birden doğum gerçekleşti ve çocuk yere düştü. Kordonunu kopardım, soğuk suyla temizledim. Yaşadığını kontrol etmek için elimi ağzına götürerek, nefes alıp almadığını kontrol ettim. Sonrasında poşete koyup pencereden attım

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık M.M.B'nin (19) yanı sıra annesi ve kız kardeşi ile avukatı hazır bulundu. Olay tarihinde 18 yaşında olan sanık savunmasında, yaşananlardan dolayı üzüntülü olduğunu belirterek, "Babamın şehir dışında olduğu bir gündü. Annem ve ablam vardı evde. Akşam saatleriydi. Salonda onlarla birlikte otururken sancılarım başladığı için tuvalete gittim. Sonra birden doğum gerçekleşti ve çocuk yere düştü. Kordonunu kopardım, soğuk suyla temizledim. Yaşadığını kontrol etmek için elimi ağzına götürerek, nefes alıp almadığını kontrol ettim. Ancak hiç yaşam belirtisi yoktu. Belki nefes alır diye yaklaşık yarım saat başında bekledim ama hiç nefes almıyordu." ifadelerini kullandı.

"PENCEREDEN BOŞLUĞA ATTIM"

Tuvalette uzun süre kaldığı için kendisine seslenen annesinden poşet istediğini anlatan M.M.B, "Annem de poşeti ne yapacağımı sordu. Ben de tuvaletin çöpünü atacağımı söyledim. Poşeti alınca da pencereden boşluğa attım. Atmadan önce çocuğu poşetle dışarı çıkarabilir miydim, bilmiyorum. Zaten sonra bayılmışım ve ambulansla beni hastaneye götürmüşler." diye konuştu.

"YAŞADIĞINI BİLSEYDİM ZATEN ATMAZDIM"

Hamileliğini herkesten gizlemek için bol elbiseler giydiğini ve hiç doktora gitmediğini öne süren sanık, "Bebeğimin yaşadığını bilseydim zaten atmazdım." dedi.

Tanık olarak ifade veren anne B.B. de kızını tuvalette baygın olarak bulduktan sonra hastaneye götürdüklerini dile getirerek, "Hamileliği hiç dikkatimi çekmedi. Bol kıyafetler giyiyordu. O gün hastaneye götürünce acı gerçekle karşılaştık." ifadelerini kullandı.

"BANYODAN ÇIKTI VE BAYILDI"

Abla M.B. ise kardeşiyle aynı odada kaldığını ancak hamileliğini hiç fark etmediğini öne sürerek, "Zaman zaman karnının ağrıdığını söylüyordu. O gün annemden çöpleri boşaltmak için poşet istemişti. Bir süre sonra da banyodan çıktı ve bayıldı. Sonra ambulans geldi ve hastaneye götürdüler. Evde doğum yaptığını öğrendik." dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

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