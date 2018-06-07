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    Yeni doğan bebeğine el koyuldu

    İHA
    07.06.2018 - 21:25 | Son Güncelleme:

    ADIYAMAN'da öz kızını hastanede boğarak öldüren annenin yeni doğan bebeğine devlet el koydu.

    Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk servisinde 4 ay önce meydana gelen olayda, baygınlık ve kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Z.S., öz annesi tarafından elbisesinin kol kısmıyla boğulmaya çalışılmış ve Z.S. 45 günlük yaşam mücadelesinin ardından ölmüştü. Z.S.'nin annesi Zeynep Alatay da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    ÖLDÜRDÜĞÜ HASTANEDE DOĞURDU
    Tutuklandığında 4 aylık hamile olan Zeynep Alatay, doğum için cezaevi aracıyla Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne getirildi. Çocuğunu öldüren anne aynı hastanede bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Jandarma nezaretinde 48 saat hastanede gözetim altında tutulan anne, doğumdan sonra cezaevine götürüldü.

    Etiketler: Cinayet , Bebek , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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