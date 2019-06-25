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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.06.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Yeni doğan bebeği balkona bırakıp kaçtılar

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Yeni doğan bebeği balkona bırakıp kaçtılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde evlerinin birinci katındaki balkonunda bebek bulan ev sahipleri, polise haber verdi.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı ihbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık görevlilerinden yardım istedi. Çevrede yapılan araştırmada polis, bebeğin ailesine ulaşamadı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra kız bebek, Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolden sonra bebek Balıkesir’e sevk edilirken, ailesine ulaşılması için çalışma başlatıldı.

Bebeğin kordonu taşla ezilmiş

Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde bebeğin kordonunun taş ile ezilerek kopartıldığı dikkat çekti. Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin ise önce evin zilini bir kere çaldıktan sonra kaçtığı öğrenildi. Aile daha sonra balkondan çocuk sesi gelmesi üzerine baktığında, çamaşır makinesi üzerinde bebek bırakıldığını gördü. Bebeğin yarısının battaniyeye sarılmış, elleri ve bedeninin bir kısmının çıplak ve yüzünde kan lekeleri bulunduğu iddia edildi. Hareketli olması nedeniyle çocuğun makine üstünden düşmekten de son anda kurtarıldığı kaydedildi.

Bebek için sağlık görevlileri seferber oldu

Bebeğe süt verilip, altı temizledikten sonra kıyafet giydirilerek battaniye sarıldı. Bu arada, hastanede tek çocuk doktorunun da raporlu olması nedeniyle bebeğin Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Ünitesi Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildiği belirtildi.

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