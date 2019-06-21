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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
21.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni demiryolu hatalı yapılmış

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Yeni demiryolu hatalı yapılmış

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde önceki gün aşırı yağış nedeniyle yüksek hızlı tren seferleri (YHT) durdurulmuştu. YHT geçişi sırasında, altının boşaldığı fark edilen demiryoluna ait menfezin hatalı inşa edildiği ortaya çıktı.

TCDD’nin Ekim 2018’deki raporunda, derenin kot farkının demiryolundan yüksek olduğu ortaya çıktı. Eski demiryolu yanına yapılan yeni demiryolundaki menfez genişliğinin küçük, duvar kalınlığının ince olduğu anlaşıldı.

MENFEZ GENİŞLİĞİ YETERSİZ

TCDD’nin ‘Senelik Umumi Muayene Raporu’nda, dere kotunun menfezdeki akar kotunun üstünde olduğu kabul edildi. Bu nedenle, derenin kabarmasıyla suyun demiryolunu kapladığı anlaşıldı. H1 denilen ilk demiryolundaki menfezin, karşı yönden gelen trenlerin kullandığı yeni hattaki menfezden daha geniş çaplı olduğu belirtildi. H1’deki menfezin 3x2 metre, yani altı metre açıklığında olduğu vurgulanarak, “Mevcut imalatın karşısına 2x2 metre prekast imalat ile geçiş yapılmıştır. Yeni hatta dubeşe (menfez genişliği) yetersiz” denildi. Yazıda şöyle devam edildi:

“2012 yılından sonra imal edilen menfezlerin duvar et kalınlıkları 35 santimetrenin altında olmaması gerekirken, yeni hattaki prekast menfezlerin tamamı 35 santimetrenin altında imal edilmiştir. Hatta bulunan köprü ve menfezlerin Devlet Su İşleri’nin 500 yıllık debi hesabına uygun olup olmadığı ile ilgili bilgi ve belge bulunmamaktadır.”

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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