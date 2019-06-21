Yeni demiryolu hatalı yapılmış
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde önceki gün aşırı yağış nedeniyle yüksek hızlı tren seferleri (YHT) durdurulmuştu. YHT geçişi sırasında, altının boşaldığı fark edilen demiryoluna ait menfezin hatalı inşa edildiği ortaya çıktı.
TCDD’nin Ekim 2018’deki raporunda, derenin kot farkının demiryolundan yüksek olduğu ortaya çıktı. Eski demiryolu yanına yapılan yeni demiryolundaki menfez genişliğinin küçük, duvar kalınlığının ince olduğu anlaşıldı.
MENFEZ GENİŞLİĞİ YETERSİZ
TCDD’nin ‘Senelik Umumi Muayene Raporu’nda, dere kotunun menfezdeki akar kotunun üstünde olduğu kabul edildi. Bu nedenle, derenin kabarmasıyla suyun demiryolunu kapladığı anlaşıldı. H1 denilen ilk demiryolundaki menfezin, karşı yönden gelen trenlerin kullandığı yeni hattaki menfezden daha geniş çaplı olduğu belirtildi. H1’deki menfezin 3x2 metre, yani altı metre açıklığında olduğu vurgulanarak, “Mevcut imalatın karşısına 2x2 metre prekast imalat ile geçiş yapılmıştır. Yeni hatta dubeşe (menfez genişliği) yetersiz” denildi. Yazıda şöyle devam edildi:
“2012 yılından sonra imal edilen menfezlerin duvar et kalınlıkları 35 santimetrenin altında olmaması gerekirken, yeni hattaki prekast menfezlerin tamamı 35 santimetrenin altında imal edilmiştir. Hatta bulunan köprü ve menfezlerin Devlet Su İşleri’nin 500 yıllık debi hesabına uygun olup olmadığı ile ilgili bilgi ve belge bulunmamaktadır.”
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