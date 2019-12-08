Yeni bir düzenleme hazırlanıyor: Şartlı tahliyeye heyet karar versin

Şartlı tahliyelere uzmanların karar vermesi önerisini içeren ‘Heyet raporu’ seçeneği gündeme geldi. Şartlı tahliye ile salıverildikten sonra suç işleyen kişilere yönelik toplumda oluşan tepkileri dikkate alan bu çalışmaya ilişkin Hürriyet’e bilgi veren AK Partili bir hukukçu kurmay şunları söyledi: “Son yıllarda yaşanan bir çok olay da dikkate alınınca, şartlı tahliye müessesesiyle ilgili önemli yeniliklere gitme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Hem cezaevinde olup da bu haktan yararlanacaklar hem de olayın mağdur tarafları açısından üzerinde önemle durulması gereken bir konu. O nedenle farklı seçenekleri içeren görüşler gündeme geliyor, bunlar da değerlendiriliyor. Bunlardan biri de, şartlı tahliye kararlarının, psikolog ve davranış bilimleri uzmanlarının da yer aldığı bir heyetin vereceği sağlık raporuna göre alınması.

Ordu’da öldürülen Ceren kızımızın olayı da gösterdi ki, şartlı tahliyelerin yanı sıra açık cezaevlerine sevk kararlarının da çok dikkatli alınması gerekiyor. Yani, şartlı tahliyeden yararlanacak kişinin ruhsal durumuna iyi bakılması gerekiyor. İşlediğin suçun vahametinin farkında mı, bundan dolayı bir pişmanlık içinde mi, toplum içine karışmaya hazır mı? Bunu da ancak işin uzmanları anlayabilir. O nedenle, psikologdan davranış bilimleri uzmanına kadar konuyla ilgili uzmanların vereceği son bir rapora göre şartlı tahliye kararlarının alınması gerekir. İşlediği suçun vahametinin farkında olmayan, pişmanlık duymayan, çıktığında yeniden aynı suçları işleyebileceğinin işaretlerini verenlerin erkenden toplum içine salınmaması lazım. Son olay gösteriyor ki, bunun, açık cezaevlerine sevklerde de dikkate alınması gerekiyor. Bu konuyu tartışıp, infaz paketine taşımak istiyoruz.”