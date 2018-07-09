'Yeni bir dönem başlamıyor'

OHAL REJİMİYLE KURULDU

Bugün (dün) 9 Temmuz. Yeni bir dönemin başladığı anlatılıyor. Bu bir aldatmacadır. Bir yeni dönem başlamıyor. Aslında iki yıldan bu yana fiilen devam eden tek adam rejimi var. OHAL rejimi ile kurulan ve yerleştirilen, demokrasiyi yok etmiş tek adam rejimiyle karşı karşıyayız. Bu tek adam rejimi, gayrımeşru bir anayasa ve meşruiyeti tartışmalı bir seçim sonucu ortaya çıkmış anayasal altyapısıyla, yeni bir düzenle sunulmaya çalışılıyor.

PANZEHİRİ DEMOKRASİDİR

Olsa olsa sadece şu söylenebilir; bir sandıklı diktatörlükle karşı karşıyayız. Bugün başlayan rejimin adı bir sandıklı diktatörlüktür. Bugün yemin edecek kişi de bir sandıklı diktatördür. Kimse bunu kamuoyuna ‘yeni dönem’ diye sunmasın. Diktatörlüğün panzehiri demokrasidir ve önümüzdeki dönemde demokrasi mücadelesine her zamankinden daha güçlü sarılmak zorundayız. Yeni dönem hukuku askıya alan KHK rejimi ile başlıyor. Bu nasıl bir Türkiye yaratılmak istendiğinin açık bir delilidir. Sandıklı diktatörlüğün gelirken yaptığı ilk icraattır bu. Bundan sonra sürekli OHAL rejimine Türkiye’yi mahkûm etmek istiyorlar. Mesele FETÖ ile mücadele değildir.

BERBEROĞLU’NUN DURUMU

İstanbul milletvekilimiz Enis Berberoğlu ile ilgili hâlâ tahliye kararı verilmemesi vahim bir tablodur. Anayasa hükmü açıktır. Milletvekili yeniden seçildiğinde görülmekte olan davaların devam edebilmesi için yeniden dokunulmazlığı kaldırmanız gerekir. Yargıdan mutlaka bir karar bekliyoruz. Yine PM üyemiz Eren Erdem ile ilgili haksız tutuklama kararı hâlâ devam etmektedir. Tutuklanması sadece bir kara mizah örneği olabilir.

ODTÜ’de 6 öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler üniversitede pankart açtılar, bir siyasi parti genel başkanını protesto ediyorlar. Mahkemede daha önce beraat etmiş bir pankartı açtılar diye ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten gözaltına alınıyorlar. Bu rejimin adı nedir? Cumhurbaşkanı gibi cumhurbaşkanı olun, bu protestolarla karşılaşmayın ya da hoş görmesini bilin. Türkiye’nin dünyadan kopuşunun fotoğrafıdır.”