Yeni bir dönem
CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü’nde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.
"Özlemişim sizi" diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu kardeşinizin en büyük mücadelesi, kentin içindeki mazlumları diyebileceğimiz, hizmet almayan insanlarını bu şehirde eşitlemek olacak. İstanbul’da büyük ekibimizle, toplumun katmanlarını bu seferberliğin içine katarak neler başarabileceğimizi görüyorum. Bu süreçleri oluştururken sizin yüzünüzü tek bir gün dahi kızartmayacağım. Çocuklarla, gençlerle, kadınlarla konuşurken samimiyetten sorumluluk alarak konuştum. Bilmeden birilerinin kalbini kırmışsam özür diliyorum. İstanbul’un 39 ilçesini de eşitlemeye geliyoruz. Bilin ki 31 Mart’ta gerçekten yeni bir dönem başlıyor.”
Küçükçekmece ve Başakşehir'de konuşan İmamoğlu, "Sevgi-saygı kazanmış, bağıranlar-çağıranlar kaybetmiştir. Gönülleri kazanarak seçim kazanacağız. Kötü söz sahibine aittir. Gönderin, gitsin" dedi. İmamoğlu, Avcılar'da düzenlenen 'Erzincanlılar Buluşması'na da katıldı.
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