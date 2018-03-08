Yeni bir dil lazım

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin Efes Kongre Merkezi'nde düzenlediği ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ programı kapsamında, Türkiye'deki kadın muhtarlar, Kuşadası'nda ağırlandı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte kente gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kadın muhtarlara seslendi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI

"Bütün siyasi partilere açık çağrıda bulunuyorum. Gelin siyasi parti yasasını değiştirelim. Sizler takipçisi olursanız, bunu parlamentodan geçirebiliriz. Sizler baskı unsuru olursanız, 'Erkek egemen toplumda yeteri kadar parlamentoya giremiyorum' derseniz, o zaman seçim yasasında değişiklik yapılır. Yüzde 33 cinsiyet kotası getirelim. El mi yaman bey mi yaman görelim. Cinsiyet kotasını en az yüzde 33 olarak siyasi partiler yasasına koymayanlar kadınlardan korkanlardır. Siz de gücünüzü gösterin. Kim getirmiyorsa diyeceksiniz ki, ‘Orada dur, sana oy vermiyorum’ diyeceksiniz. Erkek egemen toplum dilini değiştirmemiz lazım. Yeni bir dil geliştirmemiz lazım. Kadınları dışlayan anlayışı tamamen ters yüz etmemiz lazım. Yaşamın her alanında kadınlar olduğu sürece emin olun Türkiye normalleşir. Parlamentoda yüzde 40 kadın olduğunu düşünün, vallahi kavga çıkmaz. Herkes daha güzel konuşur. Bir toplumun uygarlaşma süreci kadının sosyal yaşama katılmasıyla paralel gider.”