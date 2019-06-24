'Yeni başlangıç hayırlı olsun'

İSTANBUL Büyükşehir Başkanlığı seçimini kazanan Millet İttifakı adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın kameralar önüne çıkıp kendisini tebrik etmesinin ardından CHP’nin Seyrantepe’deki Seçim Koordinasyon Merkezi’nde basının önüne çıktı.

Sevinç gösterileri arasında açıklama yapan İmamoğlu sözlerine teşekkürle başlayarak özetle şunları söyledi: “Bu, İstanbul’da bir sayfa kapandı, yeni bir sayfa açıldı anlamına gelmiyor. İstanbul’da herkesin yeni ve ortak bir sayfa açması anlamına geliyor. Yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye, adalete olan güvenimizi tazelemiştir. Bunu yalnız bana oy verenler değil, seçimleri büyük bir olgunluk ve sukünet içerisinde gerçekleştiren bütün vatandaşlarımız sağlamıştır. Her birine yürekten teşekkür ediyorum, sonsuz minnetimi iletiyorum.

O DİL BİTSİN

Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım. 23 Haziran seçiminde hem ittifak, hem parti adayı hem de bağımsız aday olarak çalışan tüm rakiplerime ve demokrasiye katkıları için tüm adaylara teşekkür ediyorum. Seçim döneminde bana, aileme, çalışma arkadaşlarıma yönelik, partime yönelik yapılan sistematik saldırıları elbette ki unutmak istiyorum. O dil bitsin.

ZİYARET ETME TALEBİ

Bu vesileyle özellikle devletin başı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, depreme hazırlık gibi, daha hızlı metro yapmak gibi, mülteci konuları gibi, İstanbul’un acil sorunlarında, merkezi ve yerel yönetimin uyumlu ve işbirliği içerisinde çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşımızın ihtiyacıdır. Ben seçim öncesinde vatandaşa anlattığım ve onay aldığım yol haritasında sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım. Ve buna talibim. Bunu tüm İstanbulluların önünde duyuruyorum. Yasal sürecin tamamlanması ve mazbatayı alıp göreve başlamamızın ardından yol haritamızı size sunmak, görüşlerimizi aktarmak ve görüşlerinizi de almak için sizi en kısa zamanda ziyaret arzu ve talebimi buradan size iletiyorum.

SEVİNİN, KALP KIRMAYIN

Yarıda kalan vaatlerimizi ilk mecliste gündeme taşıyıp hayata geçireceğimizi duyurmak istiyorum. Millet adına yapılacak hizmetleri parti farklılığı gerekçesiyle engellenmesi gibi bir durumla karşılaşırsak, engelleme ile ilgili birtakım siyasi çalışmalar yapıldığını görürsek her şeyi şeffaf şekilde vatandaşımızla paylaşacağız. Ne yapıyorsak milletin takdirine sunulacaktır. Hiçbir aşaması gizli olmayacaktır.

Değerli İstanbullular tabii ki bu güzel akşamda mutlu olacağız. Umutlu olacağız, sevineceğiz ama sevinmek bir başka kişinin kalbini kırmak anlamına asla gelmez. ”

‘ATATÜRK CUMHURİYETİ’NİN PROJESİYİM’

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu kutlama mitingini Beylikdüzü’nde yaptı. Binlerce kişiye seslenen İmamoğlu, özetle şunları söyledi: “Sevgi kazanacak demiştim. Ne mutlu bana ki sevgi kazandı. Zihninizdeki tüm önyargıları yıkın. Hiç kimsenin yaşama biçimi, giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik. Biz bu şehirde demokrasiyi getireceğiz. Bu şehirde adaleti inşa edeceğiz. Evet ben bir projeyim. Ben Cumhuriyet’in, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk Cumhuriyeti’nin projesiyim. Partizanlık bitti. Artık ahlak var. Siyasette de barışacağız. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da, sayın rakibimize de teşekkür ediyorum.” (Eyüp SERBEST)