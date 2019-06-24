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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
24.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Yeni başlangıç hayırlı olsun'

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'Yeni başlangıç hayırlı olsun'

Ekrem İmamoğlu, “Bugün bana sandıktan sefer görev emri çıkmıştır” derken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da “Vatandaştan onay aldığım yol haritasında sizinle uyum içinde çalışmaya hazırım” dedi.

İSTANBUL Büyükşehir Başkanlığı seçimini kazanan Millet İttifakı adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın kameralar önüne çıkıp kendisini tebrik etmesinin ardından CHP’nin Seyrantepe’deki Seçim Koordinasyon Merkezi’nde basının önüne çıktı.
Sevinç gösterileri arasında açıklama yapan İmamoğlu sözlerine teşekkürle başlayarak özetle şunları söyledi: “Bu, İstanbul’da bir sayfa kapandı, yeni bir sayfa açıldı anlamına gelmiyor. İstanbul’da herkesin yeni ve ortak bir sayfa açması anlamına geliyor. Yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye, adalete olan güvenimizi tazelemiştir. Bunu yalnız bana oy verenler değil, seçimleri büyük bir olgunluk ve sukünet içerisinde gerçekleştiren bütün vatandaşlarımız sağlamıştır. Her birine yürekten teşekkür ediyorum, sonsuz minnetimi iletiyorum.

O DİL BİTSİN

Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım. 23 Haziran seçiminde hem ittifak, hem parti adayı hem de bağımsız aday olarak çalışan tüm rakiplerime ve demokrasiye katkıları için tüm adaylara teşekkür ediyorum. Seçim döneminde bana, aileme, çalışma arkadaşlarıma yönelik, partime yönelik yapılan sistematik saldırıları elbette ki unutmak istiyorum. O dil bitsin.

ZİYARET ETME TALEBİ

Bu vesileyle özellikle devletin başı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, depreme hazırlık gibi, daha hızlı metro yapmak gibi, mülteci konuları gibi, İstanbul’un acil sorunlarında, merkezi ve yerel yönetimin uyumlu ve işbirliği içerisinde çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşımızın ihtiyacıdır. Ben seçim öncesinde vatandaşa anlattığım ve onay aldığım yol haritasında sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım. Ve buna talibim. Bunu tüm İstanbulluların önünde duyuruyorum. Yasal sürecin tamamlanması ve mazbatayı alıp göreve başlamamızın ardından yol haritamızı size sunmak, görüşlerimizi aktarmak ve görüşlerinizi de almak için sizi en kısa zamanda ziyaret arzu ve talebimi buradan size iletiyorum.

SEVİNİN, KALP KIRMAYIN

Yarıda kalan vaatlerimizi ilk mecliste gündeme taşıyıp hayata geçireceğimizi duyurmak istiyorum. Millet adına yapılacak hizmetleri parti farklılığı gerekçesiyle engellenmesi gibi bir durumla karşılaşırsak, engelleme ile ilgili birtakım siyasi çalışmalar yapıldığını görürsek her şeyi şeffaf şekilde vatandaşımızla paylaşacağız. Ne yapıyorsak milletin takdirine sunulacaktır. Hiçbir aşaması gizli olmayacaktır.
Değerli İstanbullular tabii ki bu güzel akşamda mutlu olacağız. Umutlu olacağız, sevineceğiz ama sevinmek bir başka kişinin kalbini kırmak anlamına asla gelmez. ” 

Yeni başlangıç hayırlı olsun

‘ATATÜRK CUMHURİYETİ’NİN PROJESİYİM’

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu kutlama mitingini Beylikdüzü’nde yaptı. Binlerce kişiye seslenen İmamoğlu, özetle şunları söyledi: “Sevgi kazanacak demiştim. Ne mutlu bana ki sevgi kazandı. Zihninizdeki tüm önyargıları yıkın. Hiç kimsenin yaşama biçimi, giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik. Biz bu şehirde demokrasiyi getireceğiz. Bu şehirde adaleti inşa edeceğiz. Evet ben bir projeyim. Ben Cumhuriyet’in, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk Cumhuriyeti’nin projesiyim. Partizanlık bitti. Artık ahlak var. Siyasette de barışacağız. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da, sayın rakibimize de teşekkür ediyorum.” (Eyüp SERBEST)

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