Yeni başkan 24 Şubat’ta
Türkiye Cumhuriyeti’nin “son başbakanı” Binali Yıldırım’ın, devlet protokolünde “1” numaralı kırmızı plakayla temsil edilen makamdan ayrılmasının ardından, 29’uncu Meclis Başkanı 24 Şubat Pazar günü seçilecek.
18 Şubat Pazartesi istifa edeceğini açıklayan Yıldırım’ın dilekçesi 19 Şubat Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda okunacak. Yeni başkan seçilinceye kadar, “en yaşlı” başkanvekili olarak MHP’li Celal Adan, TBMM Geçici Başkanı olacak. Meclis başkanı adayları, 19 Şubat’tan itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanı’na bildirilecek. Adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, başkan seçimi için toplanacak. Yeni başkanın 24 Şubat Pazar günü seçilmesi planlanıyor. Üç tur oylama da aynı gün yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turda seçilmek için 400 oy, üçüncü turda 301 oy aranacak.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni Meclis Başkanı’nın da AK Parti’den olacağını açıklamış ve “Kimi Meclis başkanı adayı olarak takdim ederse MHP o adaya destek verecektir” demişti. Meclis’te 340 sandalyesi bulunan AK Parti-MHP ittifakının 3. turda yeni başkanı seçmesi bekleniyor.
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