Yeni başkan 16 Mayıs’ta başlayacak
İSTANBUL İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen hâkim Ziya Bülent Öner 16 Mayıs 2019’da göreve başlayacak.
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ve İstanbul 6’ncı Ticaret Mahkemesi Başkanı Müberra Gürdal 9 Mayıs 2019’da emekliye ayrılma talepli dilekçesini İstanbul Adli Yargı Komisyonu Başkanlığı’na sundu. Gürdal’ın yerine İstanbul 16’ncı Aile Mahkemesi hâkimi Ziya Bülent Öner görevlendirildi. Öner halen Fatih İlçe Seçim Kurulu Başkanı.
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