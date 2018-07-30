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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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AA
30.07.2018 - 11:50, Son GÃ¼ncelleme:

Yeni bakan talimat vermiÅŸti! Ä°ÅŸte yeni telefon hattÄ±â€¦ 

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Yeni bakan talimat vermiÅŸti! Ä°ÅŸte yeni telefon hattÄ±â€¦ 

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk'un talimatÄ±yla "ALO 147" hattÄ± kaldÄ±rÄ±larak yerine baÅŸta Ã¶ÄŸretmenler olmak Ã¼zere Ã¶ÄŸrenci, veli ile diÄŸer vatandaÅŸlara etkin ve kaliteli hizmet vermek amacÄ±yla MEB Ä°letiÅŸim Merkezi "444 0 632" telefon hattÄ± kuruldu. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim Merkezi danÄ±ÅŸma hattÄ±ndan BakanlÄ±ÄŸÄ±n iÅŸ ve iÅŸlemlerine iliÅŸkin her tÃ¼rlÃ¼ konuda bilgi alÄ±nabilecek.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk'un talimatÄ±yla "ALO 147" hattÄ± kaldÄ±rÄ±larak yerine baÅŸta Ã¶ÄŸretmenler olmak Ã¼zere Ã¶ÄŸrenci, veli ve diÄŸer vatandaÅŸlara etkin ve kaliteli hizmet vermek amacÄ±yla Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) Ä°letiÅŸim Merkezi "444 0 632" telefon hattÄ± kuruldu.Â Â Â Â Â 

AA muhabirinin BakanlÄ±k yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, Bakan SelÃ§uk'un talimatÄ±yla "ALO 147" hattÄ±, kamuoyunda ÅŸikayet hattÄ± olarak algÄ±lanmasÄ± ve Ã¶ÄŸretmenlerin ÅŸikayet konusu edildiÄŸi gerekÃ§esiyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â 

"ALO 147" yerine yeni hizmete baÅŸlayan Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim Merkezi "444 0 632" danÄ±ÅŸma hattÄ±, Ã¶ÄŸretmen odaklÄ± hizmet verecek. Bu kapsamda, Ã¶ÄŸretmenler, yer deÄŸiÅŸtirme iÅŸlemleri, maaÅŸlar, ek ders Ã¼cretleri, mesleki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim Ã¶deneÄŸi, Ã¶zlÃ¼k iÅŸlemleri, sosyal tesis ve lojman kullanÄ±mÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶revlendirmeleri gibi konularda, Ã¶ÄŸretmen adaylarÄ± ise ilk atama iÅŸlemleri, kadro talepleri gibi BakanlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¶rev alanÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n alanlardaÂ  hizmet alabilecek.Â Â Â Â Â 

DanÄ±ÅŸma hattÄ± ayrÄ±ca, Ã¶rgÃ¼n eÄŸitim Ã§aÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kan ve yaygÄ±n eÄŸitim kurumlarÄ±na devam eden TÃ¼rkiye veya yurt dÄ±ÅŸÄ± programlarÄ±na kayÄ±tlÄ± Ã¶ÄŸrencilere, yeni kayÄ±t, kayÄ±t yenileme, sÄ±nav iÅŸ ve iÅŸlemleri, Ã¼cret iadeleri, mezuniyet iÅŸ ve iÅŸlemleri ile sistem Ã¼zerinden yapÄ±labilecek bilgi gÃ¼ncellemeleri konularÄ±nda da hizmet verecek.Â Â Â Â Â 

Ã–rgÃ¼n eÄŸitim kapsamÄ±ndaki Ã¶ÄŸrenci ve veliler, danÄ±ÅŸma hattÄ±ndan okul Ã¶ncesi, ilkÃ¶ÄŸretim ve ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ± mevzuatÄ±, Ã¶ÄŸrencilerin kayÄ±t iÅŸlemleri, Ã¶ÄŸrencilerin sÄ±nÄ±f geÃ§me ve devam durumlarÄ±, nakil iÅŸ ve iÅŸlemleri, Ã¶zel eÄŸitime ihtiyacÄ± bulunan Ã¶ÄŸrencilerin eÄŸitim ve rehberlik sÃ¼reÃ§leri, BÄ°LSEM sÄ±navlarÄ±, Ã¶zel okul sÄ±navlarÄ±, parasÄ±z yatÄ±lÄ±lÄ±k ve bursluluk sÄ±navÄ±, liselere geÃ§iÅŸ sÄ±navÄ±, e-Okul veli bilgilendirme ve 8383 mobil bilgi servisi kullanÄ±mÄ± hakkÄ±nda danÄ±ÅŸma hattÄ±ndan bilgi edinebilecek.Â Â Â Â Â 

Ders kitaplarÄ± iÃ§erikleri daÄŸÄ±tÄ±mÄ± ve temini, okul aile birlikleri, sosyal etkinlikler, taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim, okul, derslik ve eÄŸitim Ã¶ÄŸretim materyalleri eksiklikleri, fiziki altyapÄ± talepleri, okul kantinlerindeki Ã¼rÃ¼n satÄ±ÅŸÄ± ile denetimi, destekleme ve yetiÅŸtirme kurslarÄ±, yurt ile pansiyonlarda barÄ±nma iÅŸ ve iÅŸlemleri, Ã¶ÄŸrencilerin kÄ±lÄ±k kÄ±yafetleri, denklik iÅŸlemleri, FATÄ°H Projesi, EBA sistemi, Ã¶ÄŸretmen ihtiyacÄ±, resmi tatiller ve BakanlÄ±ÄŸÄ±n projeleri konularÄ±nda da hatttan faydalanabilinecek.Â Â Â Â Â 

VatandaÅŸlar da yararlanacak

VatandaÅŸlar da iletiÅŸim hattÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla BakanlÄ±k mevzuatÄ±, BakanlÄ±kÃ§a yapÄ±lan motorlu taÅŸÄ±t sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu, protokol sÄ±navlarÄ±, yeterlilik sÄ±navlarÄ±, unvan deÄŸiÅŸikliÄŸi ve gÃ¶revde yÃ¼kselme sÄ±navlarÄ±, yabancÄ± hÃ¼kÃ¼met burs iÅŸlemleri, yaygÄ±n eÄŸitim kurslarÄ±, sertifika programlarÄ±, BakanlÄ±ÄŸÄ±n ihaleleri,Â Ã¶zel okul aÃ§ma kapatma, kurs aÃ§ma ve kapatma, kurum Ã§alÄ±ÅŸma usul ileÂ  esaslarÄ± gibi konularda danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti alabilecek.

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