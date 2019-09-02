Yeni ayrıntılar ve ifade ortaya çıktı... Dikkat çeken iddia
İzmir’de öldürüldükten sonra cesedi tandırdan çıkan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın, iddiaya göre aile için şiddete ve cinsel istismara uğradığı yönünde birkaç hafta önce Eskişehir'deki yakınları tarafından şikayette bulunulduğu iddia edildi. Eymen’in, annesinin iyi bakamadığı gerekçesiyle daha önce de Aydın Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce alınıp, çocuk bakımevine yerleştirildiği, daha sonra Mine D.’nin talebi üzerine geri verildiği öne sürüldü. Korkunç işkence görüntüleri ortaya çıkarken cani annenin ifadesi de ortaya çıktı.
Dün İzmir’in Buca ilçesinde bir tandırda cesedi bulunan Eymen Sadık Durak ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan bir iddia, olayda ihmal olabileceğini akıllara getirdi. 15 Ağustos'ta yapılan paylaşımlarda, talihsiz çocuğun uğradığı şiddeti gösteren fotoğraflar ve bilgilere yer verilirken, polise de şikayette bulunulduğu öne sürüldü.
16 Ağustos günü yapılan diğer paylaşımda yapılan şikayetin fotoğrafı yer aldı. Bu şikayet metninde, Eymen'in annesinin sevgilisi tarafından darp edildiği gerekçesiyle Eskişehir’deki yakınlarına götürüldüğü belirtilerek şu ifadeler yer aldı:
“...İzmir’de yaşayan M.D.’nin oğlu Eymen Durak’ı dini nikahlı eşi S.E.’nin darp etmesi üzerine Eskişehir’e getirdiklerini öğrendim. Yaklaşık 1-1.5 yıl burada kalan Eymen, 23 Temmuz 2019 tarihinde annesi ve S.E. tarafından yeniden İzmir’e götürüldü. O günden beri halasının yani çocuğa bakan kişinin sadece sesli aramalarına yanıt veren M.D., halasının baskısına dayanamayıp Eymen’in videosunu göndermiş. Videoda çocuğun yüzündeki morluklar ve çektiği açık bir şekilde görüldüğü için hala, çocuğun fotoğraflarını istemiş, M.D. ise eşi Serkan’ın çocuğa darp ve tecavüzde bulunduğunu itiraf etmesi üzerine fotoğrafları göndermiştir”
Şikayetin üzerinden 2 hafta geçtikten sonra Eymen'in minik cansız bedeni bir tandır içerisinde bulundu. İddia edilen paylaşımlar, talihsiz Eymen’in cinayetinde ihmal şüphesini akıllara geldi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Minik Eymen'e işkencenin görüntüleri ortaya çıktı.
Video ile fotoğraflarda, Eymen’in vücudunun çeşitli yerlerinde dayak ve işkenceden kaynaklandığı belirtilen morluklar olduğu görüldü. Bunun yanı sıra Eymen’in, annesinin iyi bakamadığı gerekçesiyle daha önce Aydın Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce alınıp, çocuk bakımevine yerleştirildiği, daha sonra Mine D.’nin talebi üzerine geri verildiği öne sürüldü Yakınları, anne Mine D.’nin, kendilerine bir de kızının olduğunu, onu da evlatlık verdiğini anlattığını kaydetti.
Öte yandan polisin, Mine D. ve erkek arkadaşı Serkan E.’ye ait sosyal medya hesaplarında cinsel içerikli görüntüler tespit ettiği de öğrenildi.
EMNİYET İFADESİ
Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Mine D.’nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Olayın 18 Ağustos’ta, Serkan E. ile beraber otomobille Çeşme’den İzmir’e döndükleri sırada, tesiste meydana geldiğini kaydeden anne Mine D.’nin şunları söylediği öğrenildi:
"Ben tuvalet ihtiyacı için otomobilden ayrıldım. Otomobilin uzağındayken, bağrışma sesleri duydum. Döndüğümde oğlum, hareketsiz yatıyordu. Onun öylece hareket etmeden yattığını görünce öldüğünü anladım. Serkan E.’ye, ’Nasıl oldu?’ diye sordum. O da ’Ağlıyordu, susması için elimle ağzını kapattım. Bu hale geldi’ dedi.
Ben, Serkan E. beni tehdit ettiği için polise başvuramadım. Cesedi 2 gün boyunca otomobilde saklayıp, gömecek yer aradık. Sonunda da o çukura gömdük."
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