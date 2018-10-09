Yeni Ay nedir, ritüelleri nelerdir?
Ay’ın evrelerinden biri olan Yeni Ay, insan ve dünya üzerinde çeşitli etkiler oluşturuyor. Astrologlar, Yeni Ay’ın etkisinin sürdüğü zaman zarfında hayatımızda büyütmek istediğimiz olaylara çalışmamız ve bu çalışmaları burç günlerine uygun yapmamız gerektiğini dile getiriyor. Peki, Yeni Ay tam olarak nedir, ritüelleri nelerdir?
Yeni Ay, astronomide Ay'ın evrelerinden ilkidir. Yeni Ay, Ay ve Güneş’in aynı takım yıldızında bir araya geldiği dönemlerdir. Yeni Ayların da Güneş ve Ay’ı bir araya getirme enerjisi ile dolu olmasından dolayı, önemli kararlar, başlangıçlar ve farkındalıklar kazandırdığına inanılır.
YENİ AY RİTÜELLERİ
Yeni ayda, aşkı simgeleyen Venüs renklerinde yani pembe ya da yeşil bir kağıda hayal ederek dileklerinizi yazı ve dolunayda kağıdı yakın.
Yeni ay döneminde balkonunuzdaki ya da bahçenizdeki bir saksıya maydanoz ekin. Şansınızın bereketinizin artacağına inanarak ve isteyerek güzelce sulayın. Yetişen maydanozları da mutlaka gıda olarak tüketin.
Mutfağınızda sağlık, bereket ve şifa için niyetlendikten sonra sade bir beyaz kumaştan kendi kendinize bir kese dikin. Kesenin içine de bir avuç kişniş tohumu doldurun. Herhangi bir ölçek sınırlaması olmadan avucunuza doldurduğunuz kişnişi güzel dileklerle kesenin içine doldurun. Yemek yaptığınız tezgahın yakınına bir yere asın. Şimdiye dek sahip olduklarınız için de bol bol şükredin.
Ufak bir tencere suya, bir kahve fincanının yarısı kadar yenibahar atın. Tahta kaşıkla karıştırırken de içinizden sürekli "evimi ve kalbimi berekete, bolluğa, neşeye açıyorum" diye tekrarlayın. Gözlerinizi kapatıp evinizin neşeyle, bereketle dolduğunu hayal edin.
Bu ritüel dolunayda yapılmalı! Kırmızı iki mum yakıp uygun bir köşeye yerleştirin. Mumların ortasına kalp şeklinde kırmızı bir obje veya kırmızı iki tane kurdele fiyongu koyun. Dolunay enerjisinin hayatınıza aşk ve sevgi getirmesini dileyip, inancınıza göre dua okuyup, sevgi içinde olmayı dileyin.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle