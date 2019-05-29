Yeni askerlik yasasında son dakika gelişmesi
Milyonların beklediği yeni askerlik sistemi düzenlemesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Söz konusu teklifinin bayramdan sonra TBMM’de görüşüleceği öğrenildi.
Yeni askerlik yasası teklifi ile ilgili partiler arasında gerçekleşen görüşme sonrasında tüm partiler kendileri açısından itirazlarını dile getirdi. CNN TÜRK’ten Ünal Kaya’nın verdiği bilgilere göre; tüm bu itirazların sonucunda ortak bir kararla 5 parti de yeni askerlik sistemi ile ilgili teklifin bayramdan sonra TBMM gündemine gelmesi konusunda anlaştılar.
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