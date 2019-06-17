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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Yeni askerlik ve bedelli askerlik sistemi için Meclis'teki son durum nedir?

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Yeni askerlik ve bedelli askerlik sistemi için Meclis'teki son durum nedir?

Silahaltında bulunan ya da yakın zamanda askerlik borcunu yerine getirmek için silahaltına girecek olan gençlerin araştırdığı yeni askerlik ve bedelli askerlik sistemi için görüşmelerde son aşamalara gelindi. Bazı maddelerinde düzenleme yapılacak olan yeni askerlik sistemi için 18 Haziran Salı günü mecliste görüşülmeye devam edilecek. Buna göre buradan olumlu bir sonuç çıkması ve Resmi Gazete'de yayımlanması halinde silahlatında yer alan ve 6 ayını dolduran askerler erken terhis şansına sahip olacak.

Taslağın yüksek oranda kabul gördüğü yeni askerlik sistemi, son rötuşların ardından mecliste oylanacak. Bazı konularda itirazların yer aldığı, bu kapsamda yeniden değerlendirileceği yeni askerlik ve bedelli askerlik sistemi, onay görmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu sürecin sonunda on binlerce genç, erken terhis şansını elde edecek. İşte, yeni askerlik sistemi hakkında son açıklamalar

TBMM'DE ASKERLİK KANUNU MESAİSİ

TBMM’de, bu hafta, AK Parti’li milletvekillerince Meclis Başkanlığı’na sunulan yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeleri içeren ’Askeralma Kanunu Teklifi’nin Genel Kurul’dan geçirilmesi için mesai yapılacak.

TBMM Genel Kurulu’nda 5 gün önce yeniden başlanan ’Askeralma Kanunu’nun görüşmeleri, bu hafta da sürecek. Salı günü görüşmeleri başlayacak kanunun, alınan karar gereği perşembe günü bitimine kadar çalışılarak, geçirilmesi sağlanacak. AK Parti’nin, muhalefet partilerinin mutabakatı ile Genel Kurul’dan geçirmeyi hedeflediği kanunun bazı maddelerinde değişikliğe gidilmesi planlanırken, düzenlemeye yeni madde eklenmesi de bekleniyor. Bakaya ve asker kaçakları için verilen para cezalarına af getirilmesi öngörülüyor. Bunun için kanuna yeni maddenin eklenmesi bekleniyor.

Öte yandan AK Parti’nin, kanunun uzlaşı ve müzakere ile geçmesi için CHP’nin itirazı yönünde 45’inci madde de rötuş yapmayı planladığı öğrenildi. Bu çerçevede askerlik teklifinin 45’inci maddesine, CHP’nin isteği olan ’Genelkurmay Başkanı’nın teklifi’ ile ’Milli Güvenlik Kurulu’nun kararı’ cümlelerinin eklenmesi bekleniyor.

’Askeralma Kanunu’ ile 6 aylık süresini dolduranların erken terhis hakkı doğuyor. Yaklaşık 100 binin üzerinde askerin terhis olması bekleniyor. Terhisler kademeli olarak yapılacak.

TBMM’ye ayrıca bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ’Yargı Reformu Paketi’ ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren yasa teklifinin de sunulması bekleniyor. TBMM’de kurulan araştırma komisyonları da bu hafta çalışmalarını sürdürecek.

YENİ SİSTEMDE DEĞİŞİKLİKLER NELER OLACAK?

Üç bölümden oluşan teklife göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.

Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

İstekli olanlardan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek.

Yurt dışında en az 3 yıl süreyle fiilen çalışanlar, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alanlar, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuranlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak.

Askerlik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmeyenler hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

Yoklama kaçakları, saklılar, bakayalar, geç iltihak bakayalara kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası uygulanacak, kendiliğinden gelenlere her gün karşılığı 5, yakalananlara ise her gün karşılığı 10 lira idari para cezası kesilecek.

Askerlik şubesi başkanlıkları, idari para cezası vermeye yetkili olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere ilk bedelli askerlik kurasına girebilecek.

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