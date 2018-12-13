‘Yeni askerlik’ teklifleri
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında geçen hafta yapılan toplantıda yeni askerlik sisteminde sona yaklaşılırken, diğer kurumlar ve iş dünyasından gelen tekliflerin de görüşüldüğü öğrenildi.
Başta askerlik süresinin kısaltılması olmak üzere zorunlu askerlikle ilgili birçok konunun görüşüldüğü bu çalışma kapsamında en ilginç tekliflerden birisinin iş dünyasından geldiği öğrenildi.
ASKERLİKTE MESLEK EDİNME: İş insanları ve bazı meslek kuruluşları, birçok işletmede ‘çekirdekten yetişmiş’ ve henüz askerliğini yapmamış çalışanlar olduğuna dikkat çekerek, bu kişilerin askerlikleri sırasında yaptıkları veya ilgi duydukları diğer alanlarda da ‘resmi mesleki sertifikaya sahip olabilmelerini’ önerdi. Mesleği olmayanların da bu süreçte düzenlenecek kurslarla meslek edinebilecekleri belirtildi.
İNTERNETTEN EĞİTİM: Yurtdışında master, doktora yapan öğrencilerin eğitimlerinden eksik kalmamaları için internet üzerinden online eğitim alıp alamayacakları da üzerinde düşünülen konulardan biri. Ancak kışlalarda buna imkân tanınmasının ‘devletin siber güvenliği’ açısından riskli olabileceğine dikkat çekiliyor.
3 HAFTAYI YILLARCA ANLATIRLAR: Bedelli askerliğin sadece ücret ödenerek yapılması taleplerinin devam ettiği ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Aidiyet duygusu açısından kışla havası yaşanmalı. 21 günlük askerliği yıllarca anlatacakları anıları olmalı” görüşünde olduğu bildirildi.
9 AY: Askeri kulislerde konuşulan iddialara göre, halen 12 ay uzun dönem ve 6 ay kısa dönem olarak uygulanan zorunlu askerlik her yükümlü için aynı sürede tamamlanacak. Üzerinde en fazla durulan süre seçeneği 9 ay. İddialara göre bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesine yönelik alternatif üzerinde de çalışılıyor.
MESLEK LİSELİYE ‘KISA DÖNEM’ TEKLİFİ
SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, meslek lisesi mezunlarının kısa dönem askerlik yapabilmeleri için hazırladıkları düzenlemeyi, Milli Savunma Bakanlığı’na sunduklarını söyledi.
Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde “Milli Sanayi İçin Nitelikli İnsan Kaynağı” başlıklı oturumda konuşan Büyükdede, hem sanayide hem de savunma sanayisinde nitelikli ara eleman kaynağının önemine dikkat çekti. Meslek lisesi mezunlarına yönelik bir çalışma içinde olduklarını belirten Büyükdede şunları söyledi:
“Meslek lisesi mezunlarının askerliğinin ötelenmesi ve bu sürecin sonunda da daha kısa süreli askerlik yapabilmelerine yönelik bir düzenleme hazırladık. Milli Savunma Bakanlığı’na sunduk. Komutanlarımız inceliyor. İlk götürdüğümüz teklif daha başkaydı. 3 yıl işletmelerde sigortalı çalışsınlar, sonrasında da kısa dönem yapsınlar diye teklifte bulunmuştuk. Şimdi tüm bunlar değerlendiriliyor.” Eray GÖRGÜLÜ
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