Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama: 'Önümüzdeki yıl gecikmeden açıklanacak'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milyonların merakla beklediği tek tip askerlik çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtladı. Bakan Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda, Sanayi ve Teknoloji, Milli Savunma ile Dışişleri bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerinde parti grupları adına söz alan milletvekillerinin konuşmaları tamamlandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, en çok merak edilen konulardan biri olan "tek tip" askerlikle ilgili son bilgiyi paylaştı.
"ÖNÜMÜZDEKİ YIL GECİKMEDEN AÇIKLANACAK"
"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz." dedi.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI
Bakan Akar bedelli askerlik için 635 bin 582 yükümlünün başvurduğunu belirterek, "Bize gelen rakamlara göre 9 milyar 533 milyon TL toplam gelir elde edildi." diye konuştu.
Uzman erbaşlar başta olmak üzere subay ve astsubayların özlük haklarına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akar, "Orduevleri, uzman erbaşlarımıza bazı yerler düzenlenmesi konusu vardı. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'e kursa gelen gençlerimiz bazı sıkıntılar yaşıyorlardı. Onun için Ankara'da başladık, yer temin ettik, örnek olarak bunu açacağız ve daha sonra ilk fırsatta İstanbul'da iki, İzmir'de bir olmak üzere başlayıp bunu geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Uzuv kaybı olmayan muharip gazilere ilişkin soruya da Akar, "Malul kalmayacak şekilde yaralanan TSK ve İçişleri Bakanlığı personeli sayısı 19 bin 987. Bunlarla alakalı mesele, yüzde 40 uzuv kaybı olup olmaması meselesi değil, askerlik görevini yapıp yapamaması meselesi." dedi. Akar, buna ilişkin çalışmaların ilgili bakanlıklarla devam ettiğini söyledi.
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