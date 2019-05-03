Yeni askerlik sistemiyle ilgili Bakan Akar'dan açıklama | Tek tip askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MEB) yürüttüğü çalışma ile yeni askerlik sistemine ilişkin detaylar şekillendi. TSK kapsamında silah altına alınacak olan asker adayı milyonlarca gencin gözü, yeni askerlik sisteminin yürürlüğe gireceği tarihe çevrildi. Bakan Akar, yeni askerlik sisteminde gelinen son durum ile ilgili açıklamalarda bulunarak bazı detaylar paylaştı. İşte, tek tip askerlik sistemi ile ilgili detaylar ve Bakan Akar'ın yeni askerlik sistemi ile ilgili o açıklaması;

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TÜYAP'taki, IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda yeni askerlik sisteminde gelinen gelişmelerle ilgili şunları söyledi;

"Bu çalışma mükemmel olsun diye hem gençlerimiz şahsi, mesleki gelişimlerini bir taraftan sağlarken diğer taraftan da Silahlı Kuvvetlerimizin artan ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabilmek bakımından iyi bir sistem, mükemmel bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bu nedenle de bakanlıklarla, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla yoğun bir koordinasyon, temas içindeyiz. Olayları her aşamasında ilave bazı görüşler, ilave bazı teklifler gelmekte. Onların çalışılmasından dolayı biraz gecikme oldu. Önümüzdeki günlerde en kısa zamanda, çok yoğun bir şekilde çalışılıyor, bunu tamamlayıp Cumhurbaşkanlığı makamına sunmak durumundayız. Buna gayret gösteriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu tamamlayacağız."

Öte yandan, 29 Nisan tarihli toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmalarla ilgili "Yeni askerlik sistemi çalışmaları kapsamında diğer bakanlıklarla sürdürülen koordineli çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir. Amacımız özellikle gençlerimizi yakinen ilgilendiren bu konunun Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip en kısa sürede yasalaşmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

SİSTEM KALICI OLACAK

Yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları anlatmıştı;

“Burada birinci iş öncelikle risk, tehdit ve tehlikelere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) etkinliğine, caydırıcılığına ve saygınlığına halel getirmeyecek şekilde fakat diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir optimizasyona çalıştık. Kalıcı ve öngörülebilir bir sistem olmasına gayret gösterdik. Her sene bazı hallerde gençlerimizin, anne babaların ‘Ne olacak, yarın ne çıkacak’ endişesine kapılmadan; gençlerimiz eğitimini, öğrenimini, meslek hayatını sürdürsün, mesleki planlamalarını yapsınlar, anne babalar çocuklarının geleceğiyle ilgili planlamasını yapabilsin şeklinde bir noktaya gitmeye çalıştık.

Bir yükümlü kaynağımız var. Bu yükümlü kaynağı geldiğinde; her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. Bunların dağılımı şöyle olacak. Bir: Bedelli askerliğe ayrılacaklar. İki: Yükümlü erbaş ve erler. Üç: Yedek astsubaylık. Bu sistemde meslek yüksekokullarına karşılık, onların yaptıkları eğitime karşılık bir değer koymak adına yedek astsubaylık konuldu. Daha sonra da yedek subaylık ve diğer beşinci parça da dövizli askerlik. Bunlar sürekli olacak.”

BEDELLİ MİKTARI 31 BİN 343 TL

Yeni askerlik sisteminde uygulanacak bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi. Bu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak. Yurtdışında bulunanlar için 2 bin Euro olan dövizli askerlik ücreti ise 5 bin 113 Euro olacak.

TEMEL EĞİTİM 1 AY OLACAK

Yükümlü kaynağından bir gencimiz diyelim ki lise mezunu, bu gencimiz 1 ay temel askerlik yapacak. Bedelliye ayrılanlarla beraber başlangıçta bu müracaat edenler çalışılacak, eğer ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa o zaman mecburen kura çekilecek ve bunun sonucunda belirlenenlerin hepsi, hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar hepsi 1 ay eğitim yapacaklar.

1 AY SONRA BEDELLİ SEÇENEĞİ

1 aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılanlar, kurada belirlenenler, belli bir miktar ücreti ödeyecekler, bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişikleri kesilecek.

6 AYDAN SONRA İSTEYENE SÖZLEŞME

Bir ay temel eğitimi müteakip diğer lise mezunu ve altı gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda askerlik yapacak; toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra erlere ‘Kalmak ister misiniz?’ diye soracağız. Bu süre zarfında hem 1 ayda hem 5 ayda sadece harçlık alacaklar. Bu 6 ay bittikten sonra istekli oldukları, uygun oldukları, gerekli sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde bir 6 aylık sözleşme yapacak. Bu maaşlı olacak. Gencimiz aynı görevde devam edecek fakat maaşlı olacak. Bu maaşlı süre, 6 ay bittikten sonra oradaki komutanların değerlendirmelerinde bu arkadaşımız, başarılı bulunduğu takdirde sözleşmeli er, uzman erbaş olabilecek. Ona müracaat edebilecek.

YÜKSEKOKUL MEZUNUNA YEDEK ASTSUBAYLIK

Meslek yüksekokulu mezunları da yedek astsubay olabilecek. ‘Sen mesleğinden kopma, o mesleğe devam edin. Bunun da bir karşılığı var’ diyoruz. Bu gencimiz geldiğinde 2 ay temel askerlik sınıf eğitimi alacak. Daha sonra kıtalara gittiğinde 10 ay süreyle maaş alacak. Bu 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek, isterse durum ve şartları, hakkındaki değerlendirmeler uygunsa gerekli sınavları geçtiği takdirde astsubaylığa geçebilecek.

ÜNİVERSİTE MEZUNUNA 10 AY MAAŞLI GÖREV

Lisans ve lisansüstü eğitimi görenler yedek subay olabilecek. İki ay temel ve sınıf eğitimi alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı görev yapacaklar. Lisans ve lisansüstü yedek subaylığa müracaat ettiler ama kadrolar doldu. İsterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler.

LİSANS VE ÜSTÜNE 6 AY ERLİK SEÇENEĞİ

Lisans ve lisans üzeri, meslek yüksekokulu bitiren gençler isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler. Dolayısıyla burada esnek model uygulamak suretiyle geçişler var. Herkes sonuna kadar çalışabilir, kendini geliştirebilir. Buraya gelen erbaş, er ve uzman erler olduktan sonra gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız, belli şartlardan sonra subay olabilecek. Dolayısıyla sistem kendi içinde; bütünlük içinde sürekli dönecek.

İSTEYENE SUBAY ASTSUBAY OLMA İMKÂNI

İsteyenlere subay ve astsubay olma imkânı tanıyarak, tesadüfi değil, göre göre, anlayarak, içine sindirerek ve de sistem onu tanıyarak, subay, astsubay ve uzman kitlesinin oluşturulmasına katkı vereceğiz. Anlatmaya çalıştığım hususların tamamını Milli Savunma Bakanlığı web sayfasına koyacağız. Sorular olursa tweet’lerle cevap vermeye gayret edeceğiz.