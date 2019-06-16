Yeni askerlik sisteminde son durum ne? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYeni askerlik sisteminde son durum ne? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?
GeriGündem Yeni askerlik sisteminde son durum ne? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
16.06.2019 - 19:30, Son Güncelleme:

Yeni askerlik sisteminde son durum ne? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni askerlik sisteminde son durum ne? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

Aylardır gündemde olan ve geçtiğimiz hafta ilk görüşmelerine başlanan yeni askerlik sistemi, TBMM'de konuşulmaya devam edecek. Meclis, önümüzdeki hafta yeni askerlik sistemine ilişkin Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Peki, yeni askerlik sisteminde son durum ne? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

TBMM Genel Kurulunda, Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddeler, teklifin 'amaç' 'kapsam' başlıklarını taşıyor. İşte, yeni askerlik sisteminde son durum hakkında tüm detaylar...

HANGİ MADDELER KABUL EDİLDİ?

Teklifin "amaç" başlığını içeren birinci maddesi "Yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık işlemleri ile cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvelerinden çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir." ifadelerini içeriyor.

Teklifin "kapsam" başlıklı ikinci maddesinde "Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için uygulanır." ifadesi yer alıyor. İkinci maddenin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi.

DİĞER OTURUMLAR NE ZAMAN?

TBMM Genel Kurulu, 18 Haziran Salı günü toplanarak 65 maddelik Askeralma Kanunu Teklifi'ni 3. maddeden itibaren görüşecek.

"YENİ SİSTEM HAFTAYA YASALAŞACAK"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin "Bu kanun, önümüzdeki hafta içerisinde görüşülecek ve yasalaşacak." dedi. Engin Özkoç, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin "İktidar ve muhalefet, devlet sorumluluğu ciddiyetinde, böyle bir milli meselenin Türkiye'nin çıkarlarına uygun olarak halledilmesini sağlamaya çalışıyor. Bu kanun, önümüzdeki hafta içerisinde görüşülecek ve yasalaşacak." ifadelerini kullandı.

Özkoç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin perşembe günü gerçekleştirdikleri görüşmenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü anlattı.

Askerlik süresinin kısaltılmaması yönünde bir talepte bulunmadıklarını vurgulayan Özkoç, Bakan Akar ile teklifin yasalaşmasıyla ordunun savunma ve saldırı gücünde bir zaaf oluşmaması için alınacak tedbirleri konuştuklarını anlattı.

Özkoç, "Kendisine ilettik bu konuları. Sayın Bakan da bunlardan bazıları için 'Evet bunları değiştirelim.' dedi. Bazılarına ilişkin de 'Bunu kendi içimizde görüşüp sizi hemen bilgilendirelim.' dedi. Önümüzdeki hafta gerek Milli Savunma Bakanı gerek komisyon gerekse iktidarın grup başkanvekilleri ile görüşerek, bu kanunun, Türkiye'nin gücünü azaltmayacak şekilde çıkmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmelerin cuma günü de sürdüğünü bildiren Özkoç, şunları kaydetti:

"Bakanlık, Komisyon Üyemiz Mehmet Ali Çelebi'yi dün davet ettiler, görüştüler. Önemli olan iktidar ve muhalefet, devlet sorumluluğu ciddiyetinde, böyle bir milli meselenin Türkiye'nin çıkarlarına uygun olarak halledilmesini sağlamaya çalışıyor. Bu kanun önümüzdeki hafta içerisinde görüşülecek ve yasalaşacak."

Engin Özkoç, "CHP olarak Askeralma Kanunu Teklifi'ne tavrımız baştan beri net; ordumuzun gücünü azaltacak unsurlar varsa bununla ilgili tedbirleri alalım." değerlendirmesinde bulundu.

YENİ SİSTEMDEN ÖNEMLİ DETAYLAR

Üç bölümden oluşan teklife göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.

Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

İstekli olanlardan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek.

Yurt dışında en az 3 yıl süreyle fiilen çalışanlar, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alanlar, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuranlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak.

Askerlik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmeyenler hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

Yoklama kaçakları, saklılar, bakayalar, geç iltihak bakayalara kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası uygulanacak, kendiliğinden gelenlere her gün karşılığı 5, yakalananlara ise her gün karşılığı 10 lira idari para cezası kesilecek.

Askerlik şubesi başkanlıkları, idari para cezası vermeye yetkili olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere ilk bedelli askerlik kurasına girebilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kadıköy'de ailece dehşeti yaşamışlardı... Kim oldukları ortaya çıktı
Rize'de ilginç anlar! Hakemler bile ona engel olamadı…
Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...
Son anda yetişen kız kardeşler fenalık geçirdi! Babaları gözyaşlarına boğuldu