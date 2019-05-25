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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.05.2019 - 23:25, Son Güncelleme:

Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerler erken terhis olacak mı?

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Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerler erken terhis olacak mı?

TBMM'ye sunulan yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeleri içeren Askeralma Kanunu Teklifi, Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi. Askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerler erken terhis olacak mı?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkeği ilgilendiren, yeni askerlik sistemine dair düzenlemelere ilişkin detaylar belli oldu. Halen askerlik hizmetine devam eden on binlerce genç, teklifin yasalaşmasının ardından, terhis olup olamayacaklarını merakla araştırıyor. İşte, yeni askerlik sisteminin tüm detayları...

ASKERLER ERKEN TERHİS OLACAK MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığına sundukları yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifine göre askerliğin 6 aya düşürüleceğini, bu süreyi dolduranların kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşacağını söyledi.

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muş, bir gazetecinin, "Şu anda askerde olanlar yararlanacak mı?" sorusu üzerine, "Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 6 ayı dolduranlar terhis olabilecekler." yanıtını verdi. Muş, isterlerse bu kişilerin 6 ay daha görev yapabileceğini istemezlerse de terhis olabileceğini söyledi.

Kanun yürürlüğe girdiğinde kaç kişinin terhis olacağının sorulması üzerine Muş, bunun planlamasını Genelkurmay Başkanlığının yaptığını belirterek, gerekli açıklamaları onların yapacağını ifade etti.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Mehmet Muş, bugün Meclis Danışma Kuruluna tavsiye kararı alınması için öneride bulunacaklarını, önerilerinin kabul edilmesi halinde komisyonun 48 saati beklemeden de teklifin görüşmelerine başlayabileceğini dile getirdi.

"TBMM onaylarsa bayramdan önce bu kanunun yasalaşması mümkün." diyen Muş, ikinci 6 aya kalan kişilerin SGK ile alakalı hizmet borçlanmasının da bakanlık tarafından karşılanacağını belirtti.

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