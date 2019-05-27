Yeni askerlik sistemi ne zaman uygulanacak? Askerlikte son durum!

Askerlik çağına gelen ve askere gitmek isteyen binlerce kişiyi yakından ilgilendiren yeni askerlik sistemi ne zaman uygulanacak sorusu, son günlerin merakla araştırılan konuları arasında yer buluyor. Yedek subaylık sisteminin yanına yedek astsubaylık seçeneğinin de eklendiği yeni askerlik sisteminde vatani görevini yapmak için birliklerine teslim olanlar için maaş fırsatı da sistemin önemli detayları arasında yer alıyor.

DOKTORLAR İÇİN ASKERLİKTE YENİ SİSTEM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni askerlik sistemine göre Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları tarafından belirlenecek yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirecek hekimlerin askerliğini yapmış sayılacağını bildirdi.



Bakan Koca, yeni askerlik sisteminde hekimlerin askerlik görevini nasıl ve hangi koşullarda yerine getireceğine ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.



TBMM Milli Savunma Komisyonundan geçen kanun teklifiyle hekimlerin, devlet hizmeti yükümlülüğünü iki bakanlığın ortak belirlediği yerlerde yapmaları halinde askerlik görevini yerine getirmiş sayılacaklarını ifade eden Koca, "Kanun teklifinin yasalaşması ile hekimler için yeni bir dönem başlamış olacak." dedi.



Koca, hekimlerin yeni askerlik sisteminden nasıl yararlanacaklarına ilişkin, şu bilgileri verdi:



"Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının müştereken belirlediği yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmak isteyen hekimler öncelikle yedek subay aday adayı olarak temel eğitim alacak. Temel eğitim sonrası hekimler görevlerini yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek. Görev yerlerinde devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayan hekimler, asteğmen rütbesi ile terhis edilerek askerlik görevlerini de tamamlamış sayılacak. Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları, kanuna tabi olarak çalışmaya uygun yerleri her celp ve atama döneminde ortak olarak tespit edecek. Uygulamanın usul ve esaslarının belirlenmesi için her iki Bakanlığa ortak mevzuat hazırlama yetkisi de veriliyor."

ASKERLER ERKEN TERHİS OLACAK MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığına sundukları yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifine göre askerliğin 6 aya düşürüleceğini, bu süreyi dolduranların kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşacağını söyledi.

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muş, bir gazetecinin, "Şu anda askerde olanlar yararlanacak mı?" sorusu üzerine, "Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 6 ayı dolduranlar terhis olabilecekler." yanıtını verdi. Muş, isterlerse bu kişilerin 6 ay daha görev yapabileceğini istemezlerse de terhis olabileceğini söyledi.

Kanun yürürlüğe girdiğinde kaç kişinin terhis olacağının sorulması üzerine Muş, bunun planlamasını Genelkurmay Başkanlığının yaptığını belirterek, gerekli açıklamaları onların yapacağını ifade etti.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Mehmet Muş, bugün Meclis Danışma Kuruluna tavsiye kararı alınması için öneride bulunacaklarını, önerilerinin kabul edilmesi halinde komisyonun 48 saati beklemeden de teklifin görüşmelerine başlayabileceğini dile getirdi.

"TBMM onaylarsa bayramdan önce bu kanunun yasalaşması mümkün." diyen Muş, ikinci 6 aya kalan kişilerin SGK ile alakalı hizmet borçlanmasının da bakanlık tarafından karşılanacağını belirtti.

ASKERLİK SİSTEMİNDEN TÜM DETAYLAR

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığına sundukları yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifine göre askerliğin 6 aya düşürüleceğini, bu süreyi dolduranların kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşacağını söyledi.

Muş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin Asker Alma ve Yedek Subaylık kanunlarında değişiklik öngördüğü ifade etti.

Teklifle, 100 sene sonra askerlik sisteminde köklü değişiklik yapıldığını dile getiren Muş, "Yeni sistemde askerlik 6 aya düşürülecek. Şu an kışlada bulunan ve bu süreyi dolduranlar kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler." diye konuştu.

Teklifle, yedek astsubaylık müessesesinin geleceğini, yedek subaylığın da devam edeceğini belirten Muş, 6 ay askerlik yapan bir kişinin isterse terhis olabileceğini, isterse de kendi talebi, TSK'deki kadro durumu, TSK'nin uygun görüşü halinde bir 6 ay daha orduda görev yapabileceğini kaydetti.

Askerliğe devam etmesi halinde kişiye asgari ücretten az olmamak kaydıyla ödeme yapılacağına işaret eden Muş, bu süreyi tamamlayanların yine talebi, TSK'nın kadro durumu ve görüşünün oluşması halinde profesyonel olarak TSK'ye hizmet edebileceğini söyledi.

Bu şekilde askerliğe devam eden bir kişinin generalliğe kadar yükselme imkanı bulacağının altını çizen Muş, bu kişilere sınavlarda yüzde 20'ye kadar ek puan verileceğini belirtti.

Bu kişilerin önce astsubaylığa, oradan subaylığa, oradan da diğer kademelere ilerleme imkanı bulacağını anlatan Muş, artık meslek yüksek okulunu bitirenlerin de yedek astsubay olarak görev yapabileceklerini bildirdi.

Mehmet Muş, 2 aylık temel askerlik eğitiminden sonra 10 ay kıta eğitimi verileceğini ifade ederek, 10 aylık sürede yedek subaylıkta olduğu gibi maaş verileceğini, görev sonunda yine yükümlülerin talebi ve uygun kadro oluşması durumunda yedek astsubaylıktan astsubaylığa geçebileceğini dile getirdi.