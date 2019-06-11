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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.06.2019 - 08:41, Son Güncelleme:

Yeni askerlik sistemi ne zaman görüşülecek?

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Yeni askerlik sistemi ne zaman görüşülecek?

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği yeni askerlik sistemi düzenlemesi, TBMM'de görüşüldükten sonra yürürlüğe girecek. Düzenleme kapsamında, zorunlu askerlik süresi düşecek, kalıcı bedelli askerlik uygulaması hayata geçecek ve yedek astsubaylık başlayacak. Gözler şimdi, askerlik kanununda köklü değişiklikler yapılacak yeni askerlik sistemi teklifinin TBMM'de görüşüleceği tarihte. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman görüşülecek? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'Niyetimiz Askeralma Kanunu Teklifi'ni bu hafta bitirmek. Bitmezse haftaya biter.' dedi. TBMM Genel Kurulu'nun, yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri için bugün mesai yapması bekleniyor. İşte, yeni askerlik sistemine ilişkin tüm ayrıntılar...

AK PARTİ'DEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Askeralma Kanunu Teklifi hakkında konuştu. Turan, Meclis'te basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genel Kurul'da bu hafta Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşüleceğini ve tüm muhalefet partilerin grup başkanvekillerini bugün arayarak sürece ilişkin bilgi verdiğini anlatan Turan, AK Parti'nin yapacağı kapalı grup toplantısında da Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz'ın milletvekillerini bilgilendireceğini ifade etti.

Muhalefet partilerinin bazı maddelere ilişkin değişiklik taleplerinin olduğunu anımsatan Turan, bu kapsamda teklifi tekrar gözden geçirdiklerini, paydaşlarla görüştüklerini aktardı. Teklifin, tarafların görüşü alınarak hazırlandığını söyleyen Turan, "Teklifin görüşmelerinin bu hafta bitmesini ama muhalefetin itirazı süreci uzatacak olursa bir dahaki hafta bitmesini öngörüyoruz." diye konuştu.

Muhalefetin, teklifi "Cumhurbaşkanına ekstra yetki veriliyor" şeklinde eleştirdiğini anımsatan Turan, bu itirazın haklı olmadığını dile getirdi. Bu yetkinin 1970'ten beri Bakanlar Kurulunda olduğunu aktaran Turan, artık Bakanlar Kurulu olmadığı ve yürütmeyi cumhurbaşkanı temsil ettiği için Bakanlar Kurulunun yetkilerinin cumhurbaşkanına verildiğine dikkati çekti. "Zaten olan bir yetkinin devamından bahsediyoruz, yeni bir yetki yok." diyen Turan, teklifi Meclisten uzlaşı ve anlaşmayla geçirmeyi planladıklarını, bu nedenle konuyu tartışacaklarını vurguladı.

Turan, teklifin her partinin ortak kanaatiyle geçmesini istediklerinin belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niyetimiz, Askeralma Kanunu Teklifi'ni bu hafta bitirmek. Bitmezse haftaya biter. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir yargı paketi, strateji belgesi vardı. Bununla ilgili vekillerimiz çalışıyorlar, teklifi hazırlıyorlar. Teklif belli bir aşamaya gelir olgunlaşırsa onu da bu haftaya yetiştirip, bir sonraki haftaya vermeyi ümit ediyoruz. Askerlikten sonra yargı paketini görüşmeyi istiyoruz, niyetimiz o. Bunlar kesin değil daha. Teklif, bu hafta gelirse haftaya görüşürüz, askerlik biterse tabii. Teklifi büyük oranla olgunlaştırdık, bugün yarın Meclis'e gönderebilirsek komisyon görüşme takvimini takdir edecektir. Bu dediğim minvalde takvim devam ederse bir dahaki haftaya askerlik biterse Genel Kurul'da görüşürüz olmazsa haftaya. Çalışıyoruz. Belli bir olgunluğa eriştikten sonra Meclis'e vereceğiz."

Yeni askerlik sisteminin yasalaşmasıyla askerlik süresinin kısalacağı ve çok sayıda askerin terhis olacağı, bu durumun güvenlik riski doğuracağına ilişkin yorumlar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Turan, "Paydaşlar, bunun Türkiye'nin, askerin, ordunun güvenliği için sorun olmayacağı kanaatinde. Biz de bu kanaate olumlu yaklaşıyoruz. Genel Kurulun takdiri baş tacı, Meclis her zaman bunları revize etme hakkına sahip ama şu an kanun yürürlüğe girdikten sonra 6 ayını bitiren askerlerimizin terhis olmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Bülent Turan, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin muhalefetten öneri gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Arkadaşlarımız bayram öncesi görüştü, bazı öneriler var. Bugün bir daha görüşüyorlar." dedi.

"27 yaşındaki bir genç de 35-36 yaşında üniversitede hocalık yapan bir genç de bedelli askerliğe başvurabilecek. Yaşı büyük olana öncelik verilmesine ilişkin yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Turan, "Bu, tartışılan bir konu. Bugün yarın belli olacak. Konuşuyoruz, görüşüyoruz." cevabını verdi.

ASKERLİK SÜRESİ 6 AY OLACAK

Teklife göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

KALICI BEDELLİ ASKERLİK UYGULAMASI

İstekli olanlardan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. Askerlik çağına girmeden önce yaşları değişenlerin yoklamaları, değişen yaşlarına göre yapılacak. Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri, askerlik işlemlerinde dikkate alınmayacak.

YOKLAMA KAÇAKLARINA BİR DEFAYA MAHSUS HAK

Askerlik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmeyenler hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak. Yoklama kaçakları, saklılar, bakayalar, geç iltihak bakayalara kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası uygulanacak, kendiliğinden gelenlere her gün karşılığı 5, yakalananlara ise her gün karşılığı 10 lira idari para cezası kesilecek. Askerlik şubesi başkanlıkları, idari para cezası vermeye yetkili olacak.

Yurt dışında en az 3 yıl süreyle fiilen çalışanlar, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alanlar, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuranlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere ilk bedelli askerlik kurasına girebilecek.

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