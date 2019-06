Yeni askerlik sistemi ile erken terhis ve bedelli beklentisi devam ediyor

Yeni askerlik sistemi için yüz binlerce kişinin beklentisi devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından netleşecek olan yeni askerlik sistemi, 25 Haziran Salı günü TBMM'de görüşülüp oylanarak nihayete eriştirilecek. İşte, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek sorusunun cevabı ve sürece dair detaylı bilgiler

ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Grup toplantıları dolayısıyla Meclis çoğunluğunun en yüksek seviyede olduğu 25 Haziran Salı günü oylanacak olan yeni askerlik sistemi, mutabakata varılması halinde onaylanmak üzere yetkili mercilere sevk edilecek. Yasanın onaylanması halinde erken terhis bekleyen askerler, Resmi Gazete'de yayımlanacak olan kanun metnine odaklanacak. Kanunun yayımlanması halinde askerler terhis belgelerini alarak birliklerine veda edecek.

BAKAYA VE YOKLAMA KAÇAKLARI İÇİN BİR DEFAYA MAHSUS HAK

Bakaya ve yoklama kaçaklarının bir defaya mahsus olarak bedelliden yararlanması için yasanın önü açıldı. Bu kapsamda bulunanların 1 Kasım tarihine kadar başvurularını yapmış olmaları halinde geriye dönük cezalar da silinmiş olacak.

SINIRDA GÖREV ALANLARA 922 TL EK ÖDEME

6 aylık görev süresine ek olarak 6 ay daha askerlik yapmak isteyen erler, sınırda görev yapmaları halinde ek olarak 922 TL almaya hak kazanacak.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, konuşmaların ardından birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine Bilgiç, birleşimi 25 Haziran Salı günü toplanmak üzere kapattı.

Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesi için, görüşmelerin tamamlanması ve tüm maddelerin onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Dolayısıyla erken terhislerin, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleşmesi bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

PARTİ TEMSİLCİLERİ NELER SÖYLEMİŞTİ?

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeni askerlik sistemi teklifine ilişkin, "Meclis'te siyasi partiler, güzel bir müzakereyle ortak bir şekilde bu yasayı geçirmeye çalışıyorlar." dedi.



Yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenlemelerin yer aldığı Askeralma Kanun Teklifi'nin üçüncü bölümü üzerinde, gruplar adına milletvekilleri söz aldı.



İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, askerliğe ilişkin kanunun 1927'den bu yana 92 yıldır yürürlükte olduğunu belirterek, "Askeralma Kanun Teklifi'nin ömrünün ne kadar olacağı"nı söylemenin ise mümkün olmadığını belirtti.



Bedelli askerlik ücretine değinen Erozan, "Şehit olmak tabii ki bir gurur vesilesi olabilir, 'vatan sağ olsun' diyebilirsiniz ama pek çok ana ve baba bu 31 bin lirayı evladını korumak için adeta bir sigorta poliçesi alırcasına ödeyecek, askerden koruyacak adeta, çatışmaya giden bir ortamdan korumaya çalışacak. Bunun sonucu ne olacak? Maalesef ordu, fakir fukara ordusu haline gelecek. Yani bu parayı ödeyemeyenler askerlik yapacaklar, ne kadar kısa olsa dahi yapacaklar ve ordumuz paralı askerler değil, parasız askerler ordusu haline gelecek" ifadelerini kullandı.



MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ise Türk milletinin tarihin en eski ve en köklü milletlerinden biri olarak "ordu millet" unvanını aldığını belirterek, sosyolojik olarak toplumsal hayatını askeri disiplinle düzenleyen Türklerin, devlet hayatını da askeri bir anlayışla teşkilatlandırıp yönettiğini kaydetti.



Atay, "Asker millet veya ordu millet olarak tarihe yön veren Türkler, hakim oldukları coğrafyalarda çeşitli dinlerden, soylardan ve kültürden insanları barış içinde yönetmişlerdir. TSK yapılandırılırken bu tarihi ve toplumsal geleneklerin özellikle dikkate alınması gerektiği düşüncesindeyiz." diye konuştu.



Türkiye'nin Orta Doğu, Kafkas ve Hazar havzasındaki enerji kaynaklarına yakınlığı, enerji ve ulaşım halkasının merkezinde olması sebebiyle stratejik öneminin daha da arttığına işaret eden Atay, "Stratejik olarak önemi bu denli büyük olan Türkiye'nin bulunduğu bölgede köklü değişiklikler oluşmakta, büyük değişikliklerin yaşandığı bu süreç beraberinde birçok sarsıntıyı getirmektedir. Bu belirsizlik ortamında Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehlikeler, eskiden olduğu gibi yalnızca bölgedeki askeri güçleri değil, bu ülkedeki politik, ekonomik ve sosyal dengesizlikleri, sınır anlaşmazlıklarını, iktidar ve güç mücadeleleri ile terörizmi kapsamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesinde krizlerin yanı sıra politik kararlara bağlı olarak dünya barışını tehdit eden krizlere de müdahaleye hazır olmak durumundadır." ifadelerini kullandı.



Atay, askerlik sisteminin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyi yakından ve doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı.



Uzman er ve erbaşlarla ilgili sosyal hak ve terfi işlemlerinde de gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının da bir gereklilik olduğunu dile getiren Atay, teklifin içerisinde, uzman çavuşlarla ilgili bir maddenin bulunmadığını söyledi. Atay, "Uzman çavuşlara kadro verilmesinin devlete hiçbir maddi yükü bulunmamakla beraber bilakis bu durumun mali yönden devlet bütçesine faydalı olacağı kanaatindeyiz." dedi.



CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, ciddi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) birçok şeyi, askerlik sürelerini yeniden düzenleyen bir kanunu görüştüklerini belirterek, teklifin Meclis'e geldiği günden itibaren yaşananları anlattı.

Akar, "CHP veya başka siyasi partiler bu kanuna karşı çıkıyorlar, bunun için gecikiyor" şeklinde bir algı oluştuğunu ancak bunun böyle olmadığını belirterek, "Normalde bu kanun bayramdan önce çıkmalıydı çünkü hemen tezkere alacak 106 bin askerimizi ve kısa sürede, daha sonra tezkere alacak birçok askerimizi ve ailelerini ilgilendirdiği için bir umut ve ümitle bu kanunu beklediler. Bu kanunu beklerken de sürecin uzaması sonucunda hepimize mesajlar geliyor, asker ailelerinden geliyor, askerlerden geliyor, bunun sorumlusu bizmişiz gibi mesajlar geliyor. Hayır, biz değiliz." değerlendirmesinde bulundu.



Önergelerle kanunun geciktirilmesi istenseydi, kanun teklifinin, ne yapılırsa yapılsın bir ayda çıkamayacağını kaydeden Akar, "Bunu da yapmadık. Demek ki biz bu kanunu engellemek için bir çaba içerisinde değiliz. Ne içindeydik biz? Bu kanundaki aksaklıkları gidermek için arkadaşlarımız mücadele etti." diye konuştu.



Kanun teklifinde yapılan değişiklikleri anımsatan Akar, "Bakın görüşünce ne kadar güzel şeyler çıkıyor, görüşünce yanlış olan şeylerin, eksik olan şeylerin düzeltildiğini görüyoruz. Demek ki görüşmemiz ve bunu komisyonlarda yapmamız gerekirken daha sonra sağlanan özellikle grup başkan vekillerinin büyük çabalarıyla gerçekleşen bu görüşmelerden sonra güzel şeylerin çıktığını görüyoruz." dedi.



AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Askeralma Kanun Teklifi'nin üçüncü bölümünün görüşüldüğünü belirterek, "Meclis'te siyasi partiler, güzel bir müzakereyle ortak bir şekilde bu yasayı geçirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla somut gerçeklik, herkesin müşahede ettiği, bizatihi olayın cereyan ettiği yerde yaşanan gerçeklik, siyasi partilerin askerlik yasasına ilişkin ortak bir çalışma sergilemeleridir." diye konuştu.



Bostancı, böyle bir mutabakatın ve müzakerenin aranmasının, her yasa için gerekli ama askerlik yasası için ayrıca ehemmiyetli olduğunu belirterek, bu ehemmiyeti bildiklerini ve bu çerçevede bir süreç yürüttüklerini kaydetti.



Askere giderken insanların farklı kimlik, kişilik, anlayış, görüntü içerisinde olduğunu ancak o elbiseyi giyince bir anda bütün o farklılıkların silindiğini, "uniform bir yapı"nın teşekkül ettiğini belirten Bostancı, şöyle devam etti:



"Üniformanın meslekle olan ilişkisi, anlamı, buna ilişkin müktesebat, ayrı bir bahis. Ama bu uniform yapı, bu farklı kimliklerin, görüşlerin ortadan kalkarak insanların bir meslek esasında ortak hale gelmeleri bize bir şeyi işaret ediyor, başka mesleklerde olmayan, askerliğe has bir özelliği işaret ediyor, onun kritik rolüne, onun toplumla ilişkili alanına dair çok önemli bir hususa atıf yapıyor. Bu atıf, başta söylediğim ortak kader ve geleceğe ilişkin yüklendiği roldür. O yüzden askerlik konusuna ilişkin müzakereleri yaparken, katkıları alırken, geleceğe ilişkin kestirimlerde bulunurken, mükemmel bir yasa yapmaya çalışırken hepimiz çok dikkatli ve ihtimamlıydık, bütün siyasi partiler bu ihtimamı gösterdiler. Bunun için çok teşekkür ediyorum her şeyden evvel."



Bostancı, yürürlükte olan yasanın üzerinden 92 yıl geçtiğini ve bu 92 yılda çok sayıda önemli değişikliğin yaşandığını söyledi.

Aradan geçen 92 yıl içerisinde yaşanan gelişmeleri anlatan Bostancı, teknolojik değişikliklerin, berberinde her toplumun ortak kaderi ve geleceği için kritik rolü üstlenmiş olan askeriyeyi de derinden değiştirdiğini kaydetti.



Bostancı, "Bu yasanın amacı, esas itibarıyla sayıya yaslanan konvansiyonel manada bir askeri yapılanmadan çok, zamanın ruhuna uygun, Türkiye'nin bölgedeki pozisyonu çerçevesinde güçlü, etken ve muhakkak caydırıcı bir askeri güç oluşturma hedefidir, buna yönelik yapılan bir çalışmanın parçası olarak bu asker yasası düzenlenmiştir." diye konuştu.



HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise teklifin bölümleri üzerinde yapılan görüşmeleri esas itibarıyla iki konu üzerinde tartıştıklarını belirterek, "HDP olarak zorunlu askerliğin kaldırılmasını savunduk ve bunu savunmaya da devam ediyoruz. Çeşitli nedenleri var bunun. Yani zorunlu askerliğin, en azından gençlerin bir kısmının sosyal ve ekonomik yaşamdan uzaklaşmasına neden olduğunu düşünüyoruz ve kimse zorla askere alınmamalıdır, zorunlu askerliğin devam ettiği durumlarda ise vicdani ret hakkı tanınmalıdır diyoruz." dedi.