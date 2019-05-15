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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACANANKARA
15.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yeni askerlik seçimden önce

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Yeni askerlik seçimden önce

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, önceki akşam milletvekilleriyle iftarın ardından gece yarısına kadar toplantı yaptı. Toplantıda, genellikle milletvekilleri söz aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik düzenlemesinin önümüzdeki hafta Meclis’e geleceğini, seçimden önce yasalaşacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili tartışmaları gündeme getiren milletvekillerine yanıt verirken özetle şu değerlendirmeleri yaptığı belirtildi:

SİSTEMİ ÇÖKERTİR

“Muhalefet bu konuyu sürekli gündemde tutsa da bizim gündemimizde yok. Aksi halde sistemimizi çökertiriz. Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız. Dünyanın süper ülkesi değiliz. Seçimi alacağız diye millete olmayacak sözler veremeyiz. Ama ileride uygun bir zemin bulunursa, böyle kamuoyunda tartışıldığı şekliyle değil de sosyal güvenlikteki dengeleri bozmayacak şekilde bir çalışma yapılabilir.” Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “1 milyon 300 bin EYT’li var, yıllık 10-60 milyar lira bütçeye maliyeti olur” bilgisini verdi. Erdoğan, “Mümkün değil bu” dedi.

TEK OY HEBA OLMASIN

Toplantıda İstanbul seçimleri de geniş yer buldu. Erdoğan, “Parti içindeki tartışmaları bir tarafa bırakıp İstanbul’a odaklanmamız lazım. Bir oyun bile ne kadar önemli olduğunu gördük. Tek bir oyun heba olmaması için çalışacağız. Biz gayret edersek, inanırsak ve inançla çalışırsak seçimi alırız. Bakıyorum bizim aramızda bile muhalefetin algı operasyonunun peşine takılanlar var” dedi.

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