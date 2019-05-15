Yeni askerlik seçimden önce
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, önceki akşam milletvekilleriyle iftarın ardından gece yarısına kadar toplantı yaptı. Toplantıda, genellikle milletvekilleri söz aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik düzenlemesinin önümüzdeki hafta Meclis’e geleceğini, seçimden önce yasalaşacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili tartışmaları gündeme getiren milletvekillerine yanıt verirken özetle şu değerlendirmeleri yaptığı belirtildi:
SİSTEMİ ÇÖKERTİR
“Muhalefet bu konuyu sürekli gündemde tutsa da bizim gündemimizde yok. Aksi halde sistemimizi çökertiriz. Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız. Dünyanın süper ülkesi değiliz. Seçimi alacağız diye millete olmayacak sözler veremeyiz. Ama ileride uygun bir zemin bulunursa, böyle kamuoyunda tartışıldığı şekliyle değil de sosyal güvenlikteki dengeleri bozmayacak şekilde bir çalışma yapılabilir.” Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “1 milyon 300 bin EYT’li var, yıllık 10-60 milyar lira bütçeye maliyeti olur” bilgisini verdi. Erdoğan, “Mümkün değil bu” dedi.
TEK OY HEBA OLMASIN
Toplantıda İstanbul seçimleri de geniş yer buldu. Erdoğan, “Parti içindeki tartışmaları bir tarafa bırakıp İstanbul’a odaklanmamız lazım. Bir oyun bile ne kadar önemli olduğunu gördük. Tek bir oyun heba olmaması için çalışacağız. Biz gayret edersek, inanırsak ve inançla çalışırsak seçimi alırız. Bakıyorum bizim aramızda bile muhalefetin algı operasyonunun peşine takılanlar var” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle