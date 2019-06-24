Yeni askerlik mali afla çıkıyor

Teklifin son hali ana hatlarıyla şöyle:

Her ne sebeple olursa olsun askerlik hizmetine başlamamış yoklama kaçağı, bakaya ve saklı olanlar, 1 Kasım’a kadar bedelli başvurusu yapabilecek. Bu durumdaki yükümlüler, 31 bin lirayı peşin ödemeleri koşuluyla kuraya bağlı olmaksızın vatani hizmetlerini 1 aylık temel eğitimle bedelli yapma hakkı kazanacaklar. Milli Savunma Bakanlığı, bu yıl için aralık ayında açıklanmak üzere bedelli kontenjanını 140 bin kişi öngörmüş ve mevcut bakayaların buna dahil olduğunu açıklamıştı. Ancak son değişikliğe göre şu anki “kaçak stoğu”, genel yükümlülerin başvuracağı kontenjanın dışında tutulacak.

PARA CEZASI AFFI

Asker kaçaklarıyla bakayalara kesilen para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Ayrıca yasanın yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmetini tamamlayanlar ile halen muvazzaflık hizmetini yerine getirenler hakkında önceden kesilmiş ve ödenmemiş tüm cezalar affedilecek. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 6 ay içerisinde muvazzaflık hizmetine başlayanlar da bu haktan yararlanacak.

6 aylık zorunlu hizmetin ardından askerliğe devam eden er ve erbaşlar 2 bin 20 lira harçlık alacak. Bu askerlerden ailesi muhtaç durumda olanlara ayrıca Cumhurbaşkanı’nca belirlenen tutarda yardım yapılacak. Yedek subaylığın yanı sıra “astçavuş” rütbesiyle yedek astsubaylık sınıfı oluşturulacak. Yedek subay ve yedek astsubaylar için askerlik süresi 12 ay olacak.

6 aydan sonra er ve erbaş olarak askerliğe deaskervam edenlerden Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı ve Iğdır’daki sınır birliklerinde görev yapanlar ek ödeme alacak. Bu birliklerdeki askerlere ödenen harçlık, 1000 liralık ilaveyle 3 bin 20 liraya kadar çıkabilecek.

TEZKERELER HAZIR

Her yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacına göre Milli Savunma Bakanlığı’nca bedelli kontenjanı belirlenecek. Askerlik çağına gelenler bu yıl için 31 bin TL olan bedeli peşin ödeyerek bir aylık temel eğitimle vatani hizmetini tamamlayacak. Yurtdışında en az 3 yıl fiilen çalışanlar da bedelli hakkından yararlanacak. Gurbetçiler internet üzerinden uzaktan eğitim alacak. Askerlikte 6 ayını tamamlayan Mehmetçik, tezkere alacak. Terhis edilecek askerlerin tüm işlemleri Genelkurmay Başkanlığı’nca tamamlandı ve belgeleri hazırlandı. Bu erbaş ve erlerin terhis tarihi, ulaşım olanakları dikkate alınarak memleketlerine sevk edildikleri tarih olacak. Yani birliklerden ayrılma tarihleri birkaç haftaya yayılabilecek. Bu kapsamda 140 bin dolayında askerin terhis olması bekleniyor.