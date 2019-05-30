Yeni askerlik bayram sonrası
Askerlik sistemini yeniden düzenleyen ve zorunlu askerliği 6 aya indiren Asker Alma Yasa Teklifi’nin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri Ramazan Bayramı’ndan sonraya kaldı.
CHP ve İYİ Parti yöneticilerinin sınırlı itirazı bulunan 65 maddelik teklif üzerinde önceki gece partilerin grup başkanvekilleri bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, CHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri, teklifin “Özel durumlarda muafiyet ve erteleme” başlıklı 45’inci maddesine ilişkin eleştirilerini ifade ettiler. Barışta Cumhurbaşkanı’na “gerekli görülen sahalarda özel gönüllüler” görevlendirme ve bunları askerlikten muaf tutma yetkisi verilmesine itiraz eden iki parti, bu düzenlemenin daha ayrıntılı tartışılmasını istedi.
GELECEĞİ DÜŞÜNELİM
AK Parti yetkilileri ise bu yetkinin 1980’lerden beri olduğunu ve kullanıldığını belirttiler. Muhalefet, geçmişte bu yetkinin Genelkurmay Başkanı’nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nca kullanıldığını vurgulayarak, “Şimdi zaten o anlamda hükümet yok, Genelkurmay Başkanı’nın öneri süreci de ortadan kaldırılıp yetki doğrudan Cumhurbaşkanı’na veriliyor. Bunun yeniden gözden geçirilip netleştirilmesi gerekiyor” görüşünü dile getirdi. MHP’li yöneticiler de “Geleceği de düşünmek lazım, bu yetkiyi bundan sonra gelecek cumhurbaşkanları da kullanacak” görüşünü ifade etti.
Erken terhisler konusunda ise İYİ Parti ve MHP’den, “Terhislerle bazı birliklerde mevcudun yüzde 20’lere kadar düşeceği yönünde bilgiler geliyor, bu bir zaafiyet yaratır mı yaratmaz mı, bunlara bakılması gerekiyor” dediler. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “Bu konuda bazı partilerimizin ve milletvekillerinin endişelerinin olduğu görülüyor. Bu işi bayramdan sonraya bırakıp gerekli çalışmayı yapalım, siz de çalışın, biz de grubumuzda değerlendirelim, gerekli raporları alalım. ” dedi.
11 HAZİRAN’DA GÖRÜŞÜLECEK
Kışlada 6 ayını tamamlayan 130 bine yakın er ve erbaşın heyecanla bekledikleri erken terhis de bayram sonrasına kaldı. Bayramdan sonra Meclis’in ilk çalışma günü olan 11 Haziran'da teklifin görüşüleceğini söyleyen Bostancı, “erken terhis” kaygıları konusunda ise TSK’nın gerekli planlamayı yaptığını belirtti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Askerliğin kısalmasına karşı olmadığımızı açıkça ifade etmemiz gerekiyor" dedi.
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