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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turan YILMAZ-Bülent SARIOĞLU/ANKARA
30.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni askerlik bayram sonrası

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Yeni askerlik bayram sonrası

Askerlik sistemini yeniden düzenleyen ve zorunlu askerliği 6 aya indiren Asker Alma Yasa Teklifi’nin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri Ramazan Bayramı’ndan sonraya kaldı.

CHP ve İYİ Parti yöneticilerinin sınırlı itirazı bulunan 65 maddelik teklif üzerinde önceki gece partilerin grup başkanvekilleri bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, CHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri, teklifin “Özel durumlarda muafiyet ve erteleme” başlıklı 45’inci maddesine ilişkin eleştirilerini ifade ettiler. Barışta Cumhurbaşkanı’na “gerekli görülen sahalarda özel gönüllüler” görevlendirme ve bunları askerlikten muaf tutma yetkisi verilmesine itiraz eden iki parti, bu düzenlemenin daha ayrıntılı tartışılmasını istedi.

GELECEĞİ DÜŞÜNELİM

AK Parti yetkilileri ise bu yetkinin 1980’lerden beri olduğunu ve kullanıldığını belirttiler. Muhalefet, geçmişte bu yetkinin Genelkurmay Başkanı’nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nca kullanıldığını vurgulayarak, “Şimdi zaten o anlamda hükümet yok, Genelkurmay Başkanı’nın öneri süreci de ortadan kaldırılıp yetki doğrudan Cumhurbaşkanı’na veriliyor. Bunun yeniden gözden geçirilip netleştirilmesi gerekiyor” görüşünü dile getirdi. MHP’li yöneticiler de “Geleceği de düşünmek lazım, bu yetkiyi bundan sonra gelecek cumhurbaşkanları da kullanacak” görüşünü ifade etti.
Erken terhisler konusunda ise İYİ Parti ve MHP’den, “Terhislerle bazı birliklerde mevcudun yüzde 20’lere kadar düşeceği yönünde bilgiler geliyor, bu bir zaafiyet yaratır mı yaratmaz mı, bunlara bakılması gerekiyor” dediler. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “Bu konuda bazı partilerimizin ve milletvekillerinin endişelerinin olduğu görülüyor. Bu işi bayramdan sonraya bırakıp gerekli çalışmayı yapalım, siz de çalışın, biz de grubumuzda değerlendirelim, gerekli raporları alalım. ” dedi.

11 HAZİRAN’DA GÖRÜŞÜLECEK

Kışlada 6 ayını tamamlayan 130 bine yakın er ve erbaşın heyecanla bekledikleri erken terhis de bayram sonrasına kaldı. Bayramdan sonra Meclis’in ilk çalışma günü olan 11 Haziran'da teklifin görüşüleceğini söyleyen Bostancı, “erken terhis” kaygıları konusunda ise TSK’nın gerekli planlamayı yaptığını belirtti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Askerliğin kısalmasına karşı olmadığımızı açıkça ifade etmemiz gerekiyor" dedi.

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