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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan YILDIRIM -Zeki GÜNAL- Şahin BOZKURT/İSTANBUL (DHA)
28.08.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Yeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandı

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Yeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandı

İstanbul Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yerine yapılan yeni opera binasının katları ortaya çıkmaya başladı. AKM'nin son hali havadan fotoğraflandı.

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  • İşte AKM inşaatında son durum
  • İşte AKM inşaatında son durum
  • İşte AKM inşaatında son durum
  • İşte AKM inşaatında son durum
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılan Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) katlar ortaya çıkmaya başladı. İşçilerin çalışmalarına devam ettiği AKM'deki son durum ise havadan fotoğraflandı. Fotoğraflarda temel çalışmalarının bittiği ve katların ortaya çıkmaya başlandığı görülüyor.

YENİ AKM NASIL OLACAK?

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak.

Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM'de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) 2020'nin son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

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