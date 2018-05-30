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    Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni’ni öldüren damada iyi hal indirimi

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    30.05.2018 - 16:52 | Son Güncelleme:

    Kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bir yıl önce aralarında çıkan tartışma sırasında bıçakla öldüren, eşi Esma Karanfil'i de yaralayan damat Cemil Karanfil’e iyi hal indirimleriyle, ‘kasten öldürme’ 25 yıl hapis, ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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    Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel öldürüldüYeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel öldürüldü

    Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel öldürüldüYeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, İstanbul Başakşehir'deki evinde damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
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    Etiketler: Cinayet , kadir demirel cinayeti , Mahkeme , gündem
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