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Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni’ni öldüren damada iyi hal indirimi
Ceylan SEVER/ İSTANBUL
30.05.2018 - 16:52 | Son Güncelleme:
Kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bir yıl önce aralarında çıkan tartışma sırasında bıçakla öldüren, eşi Esma Karanfil'i de yaralayan damat Cemil Karanfil’e iyi hal indirimleriyle, ‘kasten öldürme’ 25 yıl hapis, ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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