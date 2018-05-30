Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni’ni öldüren damada iyi hal indirimi

Kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bir yıl önce aralarında çıkan tartışma sırasında bıçakla öldüren, eşi Esma Karanfil'i de yaralayan damat Cemil Karanfil’e iyi hal indirimleriyle, ‘kasten öldürme’ 25 yıl hapis, ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ayrıntılar geliyor... Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel öldürüldü