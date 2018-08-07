Yengeye tecavüz davasında istenen ceza belli oldu
Adana'da yengesine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık hakkında 31 yıl hapis cezası istendi. Savcı, verilecek cezada da indirim uygulanmamasını talep etti.
Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, sanık Sezer B. tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, müşteki D.B. de Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Sanık, savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını iddia etti.
D.B. ise kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirttiği sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.
Davada araştırılacak başka husus kalmaması üzerine esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın işlediği suç nedeniyle kanundaki en üst hadden cezalandırılması gerektiğini belirtti.
Sanığın 31 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını isteyen savcı, verilecek cezada da indirim uygulanmamasını talep etti.
Esas hakkındaki görüşe karşı söz hakkı verilen sanık ise tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, karar için duruşmayı erteledi.
Olay
Adana'da üç çocuk annesi D.B, nisan ayında cezaevinde bulunan kocasının erkek kardeşi Sezer B'nin, zorla evine girerek kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla polise başvurmuş, bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi evinde yakalamıştı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli cinsel saldırı" iddiasıyla tutuklanmıştı.
Olayın ardından D.B, ailesi tarafından, çocukları Adana'da kocasının yakınlarına bırakılarak Hatay'a getirilmişti.
Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kendisinin de katılımıyla Hatay Valiliğinde gerçekleşen buluşmada mağdur D.B'yi bir süredir görmediği 3 çocuğuna kavuşturmuştu.
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