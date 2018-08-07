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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.08.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

Yengeye tecavüz davasında istenen ceza belli oldu

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Yengeye tecavüz davasında istenen ceza belli oldu

Adana'da yengesine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık hakkında 31 yıl hapis cezası istendi. Savcı, verilecek cezada da indirim uygulanmamasını talep etti.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, sanık Sezer B. tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, müşteki D.B. de Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık, savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını iddia etti.

D.B. ise kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirttiği sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Davada araştırılacak başka husus kalmaması üzerine esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın işlediği suç nedeniyle kanundaki en üst hadden cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Sanığın 31 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını isteyen savcı, verilecek cezada da indirim uygulanmamasını talep etti.

Esas hakkındaki görüşe karşı söz hakkı verilen sanık ise tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, karar için duruşmayı erteledi.

Sapık her yerde aranıyor Yengesine tecavüz edip kayıplara karıştı
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Olay

Adana'da üç çocuk annesi D.B, nisan ayında cezaevinde bulunan kocasının erkek kardeşi Sezer B'nin, zorla evine girerek kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla polise başvurmuş, bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi evinde yakalamıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli cinsel saldırı" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Olayın ardından D.B, ailesi tarafından, çocukları Adana'da kocasının yakınlarına bırakılarak Hatay'a getirilmişti.

Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kendisinin de katılımıyla Hatay Valiliğinde gerçekleşen buluşmada mağdur D.B'yi bir süredir görmediği 3 çocuğuna kavuşturmuştu. 

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