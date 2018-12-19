Yengesini tabancayla vurarak öldürdü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Numune Evler Mahallesi Dere Sokak'ta ikamet eden ve bir süredir eşi cezaevinde olduğu öğrenilen 4 çocuk annesi Meral U. (29) ile kayınbiraderi E.U (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Meral U, kayınbiraderi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Meral U, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Emniyet ekiplerince olay yerinde yapılan aramada 9 boş kovan bulunurken, şüpheli E.U gözaltına alındı.
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